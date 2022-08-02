Проповедовал "русский мир": в Сумской области задержали священнослужителя, — Нацполиция

Следователи утверждают, что в марте 2022 года во время российской оккупации Сумской области священник оправдывал действия ВС РФ и оказывал им материальную помощь.

Сотрудники Национальной полиции в Сумской области задержали священника одного из сел возле Конотопа, который проповедовал вражескую идеологию "русского мира" и сотрудничал с российскими оккупантами в марте 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Оперативники управления стратегических расследований Сумской области совместно со следователями областной полиции получили доказательства причастности священнослужителя к коллаборационной деятельности", — сообщили в ведомстве.

Кроме распространения идей "русского мира", 37-летний священнослужитель оправдывал действия страны-агрессора в Украине, поддерживал оккупацию ее территорий, а также оказывал метериальную помощь солдатам вражеской армии.

В июле следственные органы сообщили священнику о подозрении по ч. 4 ст. 111 (Коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 436 (Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины) УК Украины. На сегодняшний день следствие завершено, а материалы дела направлены в суд. В случае признание вины священнослужителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что священник УПЦ в Винницкой области во время похорон украинского военного устроил потасовку со своим коллегой из ПЦУ. Вооружившись крестом, он несколько раз ударил своего оппонента и сорвал с груди наперсный крест.

Руководство ПЦУ 28 июля обратилось к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой привлечь предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишить его патриаршего престола. Кроме того ПЦУ призвала патриарха Варфоломея осудить доктрину "русского мира", признав ее еретической.