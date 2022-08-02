Проповідував "російський світ": на Сумщині затримали священнослужителя, — Нацполіція

Слідчі стверджують, що в березні 2022 року під час російської окупації Сумської області священник виправдовував дії ЗС РФ та надавав їм матеріальну допомогу.

Співробітники Національної поліції на Сумщині затримали священника одного з сіл біля Конотопу, який проповідував ворожу ідеологію "російського світу" та співпрацював з російськими окупантами в березні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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"Оперативники управління стратегічних розслідувань Сумської області спільно зі слідчими обласної поліції отримали докази причетності священнослужителя до колабораційної діяльності", — повідомили у відомстві.

Крім поширення ідей "російського світу", 37-річний священнослужитель виправдовував дії країни-агресора в Україні, підтримував окупацію її територій, а також надавав матеріальну допомогу солдатам ворожої армії.

У липні слідчі органи повідомили священнику про підозру за ч. 4 ст. 111 (Колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 436 (Виправдання збройної агресії РФ проти України) КК України. Наразі слідство завершено, а матеріали справи направлені до суду. В разі визнання провини священнослужителю загрожує до 5 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що священник УПЦ у Вінницькій області під час похорону українського військового влаштував бійку зі своїм колегою з ПЦУ. Озброївшись хрестом, він кілька разів ударив свого опонента і зірвав із грудей наперсний хрест.

Керівництво ПЦУ 28 липня звернулося до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням притягнути предстоятеля РПЦ патріарха Кирила до канонічної відповідальності та позбавити його патріаршого престолу. Крім того, ПЦУ закликала патріарха Варфоломія засудити доктрину "російського світу", визнавши її єретичною.