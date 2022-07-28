"Загроза всьому православ'ю": ПЦУ просить Варфоломія позбавити престолу главу РПЦ Кирила

Українське найвище духовенство закликає засудити доктрину "російського світу" та визнати її єретичною. Відповідне звернення Синод ПЦУ ухвалив на засіданні 27 липня.

Православна церква України просить Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков притягти предстоятеля Російської православної церкви Кирила до канонічної відповідальності та позбавити його патріаршого престолу. Про це повідомляють на офіційному сайті ПЦУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відповідне звернення Синод ПЦУ ухвалив на черговому засіданні 27 липня в резиденції предстоятеля церкви. Як уточнюється, у засіданні взяли участь десять членів Священного Синоду.

Зокрема, ПЦУ закликала патріарха Варфоломія засудити доктрину "російського світу" та визнати її єретичною, а також позбавити Кирила Гундяєва права обіймати Московський патріарший престол.

Українське духовенство вважає, що моральна відповідальність за скоєні в Україні воєнні злочини лежить не лише на російських військових, а й на "ідейних натхненниках", зокрема голові РПЦ Кирилу та ієрархах, які пропагують "російський світ" і підтримують військову агресію РФ.

"Багато хто покладав певні надії на відродження церковного життя та на обрання на патріаршу кафедру митрополита Кирила у 2009 році. Однак сьогодні, коли минуло дванадцять з половиною років після того, як Кирило зайняв Московську кафедру, очевидно, що анонсовані реформи не відбулися, а єдиними реальними здобутками 16-го патріарха Московського стали концентрація влади в руках однієї людини при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність Церкви від російської держави", — зокрема, сказано у зверненні.

Загроза не лише для України

У ПЦУ вважають, що увага патріарха Кирила сфокусована на геополітичних питаннях. Зараз він вирішив взяти участь у створенні доктрини "російського світу" — "націоналістичної етнофілетичної теорії про особливу роль російської нації та держави у світі та в церкві".

"Заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією, згідно з якою Росія та "російський світ" є чимось принципово кращим і вищим за інші народи, а історичні сусіди Росії — українці та білоруси — мають право на існування та майбутнє лише як частина російської реальності", — уточнює духовенство.

Як наголошують у ПЦУ, ідеологія сучасної РПЦ становить загрозу не лише для України, а й загалом для православного світу.

"Так само як Росія вдерлася в Україну, так і Московський патріархат, очолюваний патріархом Кирилом, став загарбником у Православній Церкві, наприклад, в Африці, що спричинило розкол і чвари", — цитується у зверненні декларація православних богословів.

Нагадаємо, Литва закрила в'їзд патріарху Кирилу за підтримку російського вторгнення до України. МВС Литви оголосило лідера РПЦ персоною нон ґрата. Перед цим глава Литовської православної церкви заявив Кирилу в Москві про засудження війни та дій РФ.

Раніше в липні Канада запровадила персональні санкції проти глави РПЦ Кирила. До цього країни ЄС не домовилися про включення Гундяєва до шостого пакета санкцій.