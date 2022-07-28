"Угроза всему православию": ПЦУ просит Варфоломея лишить престола главу РПЦ Кирилла

Украинское высшее духовенство призывает осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической. Соответствующее обращение Синод ПЦУ утвердил на заседании 27 июля.

Православная церковь Украины просит Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных православных церквей привлечь предстоятеля Русской православной церкви Кирилла к канонической ответственности и лишить его патриаршего престола. Об этом сообщается на официальном сайте ПЦУ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Соответствующее обращение Синод ПЦУ утвердил на очередном заседании 27 июля в резиденции предстоятеля церкви. Как уточняется, в заседании приняли участие десять членов Священного Синода.

В частности, ПЦУ призвала патриарха Варфоломея осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической, а также лишить Кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол.

Украинское духовенство считает, что моральная ответственность за совершенные в Украине военные преступления лежит не только на российских военных, но и на "идейных вдохновителях", в том числе главе РПЦ Кирилле и иерархах, пропагандирующих "русский мир" и поддерживающих военную агрессию РФ.

"Многие возлагали определенные надежды на возрождение церковной жизни и на избрание на патриаршую кафедру митрополита Кирилла в 2009 году. Однако сегодня, когда прошло двенадцать с половиной лет после того, как Кирилл занял Московскую кафедру, очевидно, что анонсированные реформы не состоялись, а единственными реальными достижениями 16-го патриарха Московского стали концентрация власти в руках одного человека при полной деградации реальной церковной соборности и полная зависимость Церкви от русского государства", – в частности, сказано в обращении.

Угроза не только для Украины

В ПЦУ считают, что внимание патриарха Кирилла сфокусировано на геополитических вопросах. В настоящее время он решил принять участие в создании доктрины "русского мира" — "националистической этнофилетической теории об особой роли российской нации и государства в мире и в церкви".

"Отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении патриарха Кирилла и его единомышленников с расистской по своему духу теорией, согласно которой Россия и "русский мир" являются чем-то принципиально лучше и выше других народов, а исторические соседи России — украинцы и белорусы — имеют право на существование и будущее только как часть российской реальности", — уточняет духовенство.

Как подчеркивают в ПЦУ, идеология современной РПЦ представляет угрозу не только для Украины, но и в целом для православного мира.

"Так же, как Россия вторглась в Украину, так и Московский патриархат, возглавляемый патриархом Кириллом, стал захватчиком в Православной Церкви, например, в Африке, что повлекло за собой раскол и распри", – цитируется в обращении декларация православных богословов.

Напомним, Литва закрыла въезд патриарху Кириллу за поддержку российского вторжения в Украину. МВД Литвы объявило лидера РПЦ персоной нон грата. Перед этим глава Литовской православной церкви заявил Кириллу в Москве об осуждении войны и действий РФ.

Ранее в июле Канада ввела персональные санкции против главы РПЦ Кирилла. До этого страны ЕС не договорились о включении Гундяева в шестой пакет санкций.