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Мир Российско-украинская война

Канада ввела персональные санкции против патриарха Кирилла и топ-пропагандистов РФ

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Фото: patriarchia.ru | Канада ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла

Кроме Владимира Гундяева, возглавляющего РПЦ, в санкционные списки также попали Ольга Скабеева и Мария Захарова.

Канада расширила санкции против Российской Федерации за военную агрессию против Украины и внесла в список ограничений патриарха РПЦ Кирилла, а также ряд топ-пропагандистов. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте канадского правительства.

Официальная Оттава, представляя новые санкции против России, заявила о непоколебимой поддержке Украины в борьбе за свою свободу и территориальную целостность.

В список ограничений под названием "Агенты российской дезинформации", который состоит из 30 физических лиц, также попали:

  • патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев);
  • ведущая канала "Россия 1" Ольга Скабеева;
  • ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева;
  • спикер МИД РФ Мария Захарова.
Канада ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла и российских пропагандистов

Помимо этого, правительство Канады ввело новые санкции против 15 организаций, контролируемых или принадлежащих Кабмину РФ, которые занимаются пропагандйо и дезинформацией:

  • "Первый канал Россия"
  • Телеканал "Россия 1"
  • "Телекомпания НТВ"
  • Руссотрудничество
  • ТАСС
  • Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)
  • Газпром Медиа
  • Национальная Медиа Группа
  • Телеканал "Россия 24"
  • "Смотрим"
  • Вести.Ру
  • Russia Today
  • Агентство "Спутник"
  • Информационное агентство REGNUM
  • Роскомнадзор
Канада ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла и российских пропагандистов

Еще в одном пресс-релизе сказано, что Канада запретила ввоз некоторых золотых изделий из России, лишив страну-агрессора доступа к международным рынкам. Запрет на импорт золота, как отмечают в правительстве, официально вступает в силу с 8 июля.

Напомним, страны ЕС не договорились о включении патриарха РПЦ Кирилла в шестой пакет санкций, который ввели против России из-за военной агрессии в Украине. По данным журналистов, один из соратников Владимира Путина не попал под ограничения из-за позиции Венгрии.

Также сообщалось, что Великобритания ввела персональные санкции против патриарха РПЦ Кирилла.