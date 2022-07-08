Канада ввела персональные санкции против патриарха Кирилла и топ-пропагандистов РФ
Кроме Владимира Гундяева, возглавляющего РПЦ, в санкционные списки также попали Ольга Скабеева и Мария Захарова.
Канада расширила санкции против Российской Федерации за военную агрессию против Украины и внесла в список ограничений патриарха РПЦ Кирилла, а также ряд топ-пропагандистов. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте канадского правительства.
Официальная Оттава, представляя новые санкции против России, заявила о непоколебимой поддержке Украины в борьбе за свою свободу и территориальную целостность.
В список ограничений под названием "Агенты российской дезинформации", который состоит из 30 физических лиц, также попали:
- патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев);
- ведущая канала "Россия 1" Ольга Скабеева;
- ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева;
- спикер МИД РФ Мария Захарова.
Помимо этого, правительство Канады ввело новые санкции против 15 организаций, контролируемых или принадлежащих Кабмину РФ, которые занимаются пропагандйо и дезинформацией:
- "Первый канал Россия"
- Телеканал "Россия 1"
- "Телекомпания НТВ"
- Руссотрудничество
- ТАСС
- Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)
- Газпром Медиа
- Национальная Медиа Группа
- Телеканал "Россия 24"
- "Смотрим"
- Вести.Ру
- Russia Today
- Агентство "Спутник"
- Информационное агентство REGNUM
- Роскомнадзор
Еще в одном пресс-релизе сказано, что Канада запретила ввоз некоторых золотых изделий из России, лишив страну-агрессора доступа к международным рынкам. Запрет на импорт золота, как отмечают в правительстве, официально вступает в силу с 8 июля.
Напомним, страны ЕС не договорились о включении патриарха РПЦ Кирилла в шестой пакет санкций, который ввели против России из-за военной агрессии в Украине. По данным журналистов, один из соратников Владимира Путина не попал под ограничения из-за позиции Венгрии.
Также сообщалось, что Великобритания ввела персональные санкции против патриарха РПЦ Кирилла.