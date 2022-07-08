Канада ввела персональные санкции против патриарха Кирилла и топ-пропагандистов РФ

Кроме Владимира Гундяева, возглавляющего РПЦ, в санкционные списки также попали Ольга Скабеева и Мария Захарова.

Канада расширила санкции против Российской Федерации за военную агрессию против Украины и внесла в список ограничений патриарха РПЦ Кирилла, а также ряд топ-пропагандистов. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте канадского правительства.

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Официальная Оттава, представляя новые санкции против России, заявила о непоколебимой поддержке Украины в борьбе за свою свободу и территориальную целостность.

В список ограничений под названием "Агенты российской дезинформации", который состоит из 30 физических лиц, также попали:

патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев);

ведущая канала "Россия 1" Ольга Скабеева;

ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева;

спикер МИД РФ Мария Захарова.

[ + – ] Канада ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла и российских пропагандистов

Помимо этого, правительство Канады ввело новые санкции против 15 организаций, контролируемых или принадлежащих Кабмину РФ, которые занимаются пропагандйо и дезинформацией:

"Первый канал Россия"

Телеканал "Россия 1"

"Телекомпания НТВ"

Руссотрудничество

ТАСС

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

Газпром Медиа

Национальная Медиа Группа

Телеканал "Россия 24"

"Смотрим"

Вести.Ру

Russia Today

Агентство "Спутник"

Информационное агентство REGNUM

Роскомнадзор

[ + – ] Канада ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла и российских пропагандистов

Еще в одном пресс-релизе сказано, что Канада запретила ввоз некоторых золотых изделий из России, лишив страну-агрессора доступа к международным рынкам. Запрет на импорт золота, как отмечают в правительстве, официально вступает в силу с 8 июля.

Напомним, страны ЕС не договорились о включении патриарха РПЦ Кирилла в шестой пакет санкций, который ввели против России из-за военной агрессии в Украине. По данным журналистов, один из соратников Владимира Путина не попал под ограничения из-за позиции Венгрии.

Также сообщалось, что Великобритания ввела персональные санкции против патриарха РПЦ Кирилла.