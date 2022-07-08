Канада ввела персональні санкції проти патріарха Кирила й топпропагандистів РФ

Окрім Володимира Гундяєва, який очолює РПЦ, у списки санкцій також потрапили Ольга Скабєєва та Марія Захарова.

Канада розширила санкції проти Російської Федерації за військову агресію проти України та внесла до списку обмежень патріарха РПЦ Кирила, а також низку топпропагандистів. Відповідний пресреліз опубліковали на сайті канадського уряду.

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Офіційна Оттава, представляючи нові санкції проти Росії, заявила про непохитну підтримку України в боротьбі за свою свободу й територіальну цілісність.

До списку обмежень під назвою "Агенти російської дезінформації", що складається з 30 фізичних осіб, також потрапили:

патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв);

ведуча каналу "Росія 1" Ольга Скабєєва;

ведуча "Першого каналу" Катерина Андрєєва;

речниця МЗС РФ Марія Захарова.

[ + – ] Канада ввела санкції проти патріарха РПЦ Кирила та російських пропагандистів

Крім цього, уряд Канади ввів нові санкції проти 15 організацій, що контролюються або належать Кабміну РФ і займаються пропагандою та дезінформацією:

"Перший канал Росія"

Телеканал "Росія 1"

"Телекомпанія НТВ"

Русспівробітництво

ТАРС

Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК)

Газпром Медіа

Національна Медіа Група

Телеканал "Росія 24"

"Дивимося"

Вести.ру

Russia Today

Агентство "Супутник"

Інформаційне агентство REGNUM

Роскомнагляд

[ + – ] Канада ввела санкції проти патріарха РПЦ Кирила та російських пропагандистів

Ще в одному пресрелізі сказано, що Канада заборонила ввезення деяких золотих виробів із Росії, позбавивши країну-агресора доступу до міжнародних ринків. Заборона на імпорт золота, як зазначають в уряді, офіційно набирає чинності з 8 липня.

Нагадаємо, країни ЄС не домовилися про включення патріарха РПЦ Кирила до шостого пакету санкцій, який запровадили проти Росії через військову агресію в Україні. За даними журналістів, один із соратників Володимира Путіна не потрапив під обмеження через позицію Угорщини.

Також повідомлялося, що Великобританія запровадила персональні санкції проти патріарха РПЦ Кирила.