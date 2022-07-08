Канада ввела персональні санкції проти патріарха Кирила й топпропагандистів РФ
Окрім Володимира Гундяєва, який очолює РПЦ, у списки санкцій також потрапили Ольга Скабєєва та Марія Захарова.
Канада розширила санкції проти Російської Федерації за військову агресію проти України та внесла до списку обмежень патріарха РПЦ Кирила, а також низку топпропагандистів. Відповідний пресреліз опубліковали на сайті канадського уряду.
Офіційна Оттава, представляючи нові санкції проти Росії, заявила про непохитну підтримку України в боротьбі за свою свободу й територіальну цілісність.
До списку обмежень під назвою "Агенти російської дезінформації", що складається з 30 фізичних осіб, також потрапили:
- патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв);
- ведуча каналу "Росія 1" Ольга Скабєєва;
- ведуча "Першого каналу" Катерина Андрєєва;
- речниця МЗС РФ Марія Захарова.
Крім цього, уряд Канади ввів нові санкції проти 15 організацій, що контролюються або належать Кабміну РФ і займаються пропагандою та дезінформацією:
- "Перший канал Росія"
- Телеканал "Росія 1"
- "Телекомпанія НТВ"
- Русспівробітництво
- ТАРС
- Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК)
- Газпром Медіа
- Національна Медіа Група
- Телеканал "Росія 24"
- "Дивимося"
- Вести.ру
- Russia Today
- Агентство "Супутник"
- Інформаційне агентство REGNUM
- Роскомнагляд
Ще в одному пресрелізі сказано, що Канада заборонила ввезення деяких золотих виробів із Росії, позбавивши країну-агресора доступу до міжнародних ринків. Заборона на імпорт золота, як зазначають в уряді, офіційно набирає чинності з 8 липня.
Нагадаємо, країни ЄС не домовилися про включення патріарха РПЦ Кирила до шостого пакету санкцій, який запровадили проти Росії через військову агресію в Україні. За даними журналістів, один із соратників Володимира Путіна не потрапив під обмеження через позицію Угорщини.
Також повідомлялося, що Великобританія запровадила персональні санкції проти патріарха РПЦ Кирила.