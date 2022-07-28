Озброївся хрестом: священик УПЦ вчинив бійку на похороні українського бійця (відео)

Церковнослужитель УПЦ накинувся на свого колегу із ПЦУ за заклики заборонити діяльність "московських попів".

У селі Яланець Вінницької області 22 липня під час відспівування загиблого українського військового Олександра Зінівого священник Української Православної Церкви о. Анатолій Дудка накинувся на свого колегу із Православної Церкви України настоятеля о. Михайла, коли той звернувся до місцевих мешканців із пропозицією заборонити діяльність УПЦ МП. Священник УПЦ, озброївшись хрестом, кілька разів ударив свого опонента та зірвав із його грудей наперсний хрест. Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Новини Вінниця".

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Деякі пабліки, що спеціалізуються на церковній тематиці, пишуть, що настоятель місцевого храму ПЦУ о. Михайло прийшов на похорон і хотів виступити з промовою. Він звернувся до представника місцевої влади та зажадав заборонити діяльність священників з УПЦ.

"Валерію Федоровичу, ви як керівник українського міста, української територіальної громади, забороніть діяльність російських попів на Україні. Це не заради мене. Це заради того, хто зараз лежить у труні", — почав свою промову о. Михайло.

У цей момент одна з жінок у жалобному одязі підійшла до трибуни і попросила припинити проповідь, але священник УПЦ, який чинив заупокійну службу, вчинив агресивніше. Розмахуючи хрестом, він завдав тілесних ушкоджень своєму колезі, після чого втрутилися присутні та розняли церковнослужителів.

Після інциденту священник УПЦ став навколішки та доводив, що він не московський, а український священник, який давно служить у селі.

Раніше повідомлялося, що священники Рівненської єпархії УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з проханням скликати Синод УПЦ МП. У зверненні духовенство засудило позицію московського патріарха Кирила щодо війни в Україні.

У Києві 27 травня Собор УПЦ Московського патріархату оголосив про повне від'єднання від Російської Православної Церкви та незалежності УПЦ. Серед основних постанов Собор засудив військове вторгнення РФ як порушення Божої заповіді "Не убий!"