Вооружился крестом: священник УПЦ устроил драку на похоронах украинского бойца (видео)

Церковнослужитель УПЦ набросился на своего коллегу из ПЦУ за призывы запретить деятельность "московских попов".

В селе Яланец Винницкой области 22 июля во время отпевания погибшего украинского военного Александра Зинивого священник Украинской Православной Церкви о. Анатолий Дудка накинулся на своего коллегу из Православной Церкви Украины настоятеля о. Михаила, когда тот обратился к местным жителям с предложением запретить деятельность УПЦ МП. Священник УПЦ, вооружившись крестом, несколько раз ударил своего оппонента и сорвал с его груди наперсный крест. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Новини Вінниця".

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Некоторые паблики, специализирующиеся на церковной тематике пишут, что настоятель местного храма ПЦУ о. Михаил пришел на похороны и хотел выступить с речью. Он обратился к представителю местной власти и потребовал запретить деятельность священников из УПЦ.

"Валерий Федорович, вы как руководитель украинского города, украинской территориальной общины, запретите деятельность российских попов на Украине. Это не ради меня. Это ради того, кто сейчас лежит в гробу", — начал свою речь о. Михаил.

В этот момент одна из женщин в траурной одежде подошла к трибуне и попросила прекратить проповедь, но священник УПЦ, совершавший заупокойную службу, поступил более агрессивно. Размахивая крестом, он нанес телесные повреждения своему коллеге, после чего вмешались присутствующие и разняли церковнослужителей.

После инцидента священник УПЦ стал на колени и доказывал что он не московский, а украинский священник, который давно служит в селе.

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