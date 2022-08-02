Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на 3 августа (фото)

Солнечная и жаркая погода сохранится в западных регионах страны.

Большую часть Украины накроют грозовые дожди 3 августа. Они пройдут на юге, востоке, в центре и на севере Украины, а жарка и солнечная погода будет только на западе страны. Такую погоду прогнозирует украинский Гидрометцентр.

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Прогноз погоды на западе

3 августа для западных областей будет солнечным и жарким. Самым теплым регионом станем Закарпатская область — там температура воздуха днем прогреется до +29-31°С. В остальных областях западной части страны будет менее жарко. Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях температура воздуха будет составлять +25-28°С.

Ночью температура воздуха опустится до +14-16°С.

Прогноз погоды на севере

В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской пройдут грозовые дожди. Температура воздуха днем будет составлять +25-27°С, а в Сумской области — +23-25°С. Ночью она опустится до +15-18°С. А порывы ветра будут 5-10 м/с.

Прогноз погоды в центре

Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Кировоградскую области также накроют грозы. В этих регионах будет холоднее, чем в северных. Температура воздуха днем прогреется до +23-25°С. Ночью она будет колебаться на уровне +15-17°С. Порывы ветра — 5-10 м/с.

Прогноз погоды на востоке и юге

Все области юга и востока Украины будут заливать грозовые дожди. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +24-26°С в Запорожской и Харьковской областях до +27-29°С в Одесской области. Температура ночью опустится до+15-17°С в Харьковской и до +18-20°С в Одесской и Херсонской областях. Порывы ветра будут составлять 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Крыму

На полуострове также пройдет гроза, а температура днем будет +27-29°С, ночью — +17-19°С. Порывы ветра будет колебаться на уровне 5-10 м/с.

[ + – ] Прогноз погоды на 3 августа

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует, что август в Украине будет жарче, чем обычно. По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в стране составит 20-25°С, при норме – до 22°С.

6 июля максимальная температура в Киеве составила +34°С. Предыдущий температурный рекорд в городе был в 1924 году, тогда отметка на градуснике достигала +33,9°С.