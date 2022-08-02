Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 3 серпня (фото)

Сонячна та спекотна погода збережеться у західних регіонах країни.

Більшість України накриють грозові дощі 3 серпня. Вони пройдуть на півдні, сході, у центрі та на півночі України, а спекотна та сонячна погода буде лише на заході країни. Таку погоду прогнозує український Гідрометцентр.

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Прогноз погоди на заході

3 серпня для західних областей буде сонячним та спекотним. Найтеплішим регіоном стане Закарпатська область — там температура повітря вдень прогріється до +29-31°С. В інших областях західної частини країни буде менш спекотно. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях температура повітря становитиме +25-28°С.

Вночі температура повітря опуститься до 14-16°С.

Прогноз погоди на півночі

У Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській пройдуть грозові дощі. Температура повітря вдень становитиме +25-27°С, а на Сумщині — +23-25°С. Вночі вона опуститься до +15-18°С. А пориви вітру становитимуть 5-10 м/с.

Прогноз погоди у центрі

Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Дніпропетровську та Кіровоградську області також накриють грози. У цих регіонах буде холодніше, ніж у північних. Температура повітря вдень прогріється до 23-25°С. Вночі вона коливатиметься на рівні +15-17°С. Пориви вітру — 5-10 м/с.

Прогноз погоди на сході та півдні

Усі області півдня та сходу України заливатимуть грозові дощі. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +24-26°С у Запорізькій та Харківській областях до +27-29°С на Одещині. Температура вночі опуститься до +15-17°С у Харківській та до +18-20°С в Одеській та Херсонській областях. Пориви вітру становитимуть 5-10 м/с.

Прогноз погоди у Криму

На півострові також пройде гроза, а температура вдень +27-29°С, вночі — +17-19°С. Пориви вітру коливатимуться на рівні 5-10 м/с.

[ + – ] Прогноз погоди на 3 серпня

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозує, що серпень в Україні буде спекотнішим, ніж зазвичай, повідомляють новини сьогодні ukr.net. За прогнозами синоптиків, середньомісячна температура в країні становитиме 20-25°С, за норми — до 22°С.

6 липня максимальна температура у Києві склала +34°С. Попередній температурний рекорд у місті був у 1924 році, тоді позначка на градуснику сягала +33,9°С.