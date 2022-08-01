Погода в августе: в Украине будет жарче, чем обычно, – Укргидрометцентр

По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в стране составит 20-25°С, при норме – до 22°С.

Погода в августе в Украине будет выше, чем обычно. Ожидается до 25°С. Об этом сообщает Укргидрометцентр в своем прогнозе.

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Погода в августе: прогноз на месяц

Как уточняют синоптики, среднемесячная температура в стране составит 20-25°С, в Карпатах – 17–19°С. Это на 1,5-2,0°С выше нормы, которая для этого месяца составляет 18–22°С, а в горных районах – 16-19°С.

Месячное количество осадков составит 32-72 мм, а в Карпатах 86-110 мм, что находится в границах нормы (80-100%).

Погода в августе от синоптика Игоря Кибальчича

Погода в августе на сайте meteoprog.ua в целом совпадает с информаций Укргидрометрцентра. Как считает синоптик Игорь Кибальчич, украинцев ожидает жара, а осадки будут выпадать неравномерно.

Так, Кибальчич также сообщает о среднемесячной температуре на 1,5-2,0°С выше обычной для этого времени года.

"Жарче всего традиционно ожидается в южной части страны. В отдельные дни столбики термометров здесь могут подниматься до 35-38°C.

[ + – ] Погода в августе. Фото: Meteoprog

Синоптик отмечает, что именно первая декада обычно характеризуется самыми высокими показателями, но уже с 15 числа жара будет спадать, что связано с более низким положением солнца и сокращением светового дня.

Количество осадков по территории страны распределится неравномерно.

"Основная часть дождей будет иметь ливневый характер, поэтому даже в пределах небольшой территории или области суммарная часть осадков может различаться в два и даже три раза", – прокомментировал Кибальчич.

Однако в среднем в большинстве регионов количество осадков будет в пределах нормы, добавил синоптик.

Самая неблагоприятная ситуация будет в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях, где обильных дождей не предвидится, при этом жара усилит засуху и повысит риски пожарной опасности.

Напомним, владелец компании SpaceX Илон Маск получил важное предупреждение от экспертов по космической погоде. Они утверждают, что участившиеся вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, которые являются причиной геомагнитных бурь на Земле, могут вывести из строя спутники Starlink.

Ранее Фокус писал, что мощный ветер повредил датчик марсохода Perseverance.