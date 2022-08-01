Погода в серпні: в Україні буде спекотніше, ніж зазвичай, – Укргідрометцентр

За прогнозами синоптиків, середньомісячна температура в країні становитиме 20-25°С, за норми — до 22°С.

Погода в серпні в Україні буде вищою, ніж зазвичай. Очікується до 25°С. Про це повідомляє Укргідрометцентр у своєму прогнозі.

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Погода в серпні: прогноз на місяць

Як уточнюють синоптики, середньомісячна температура в країні становитиме 20-25°С, у Карпатах — 17–19°С. Це на 1,5-2,0°С вище за норму, яка для цього місяця становить 18-22°С, а в гірських районах — 16-19°С.

Місячна кількість опадів становитиме 32-72 мм, а у Карпатах 86-110 мм, що знаходиться у межах норми (80-100%).

Погода в серпні від синоптика Ігоря Кібальчича

Погода в серпні на сайті meteoprog.ua загалом збігається з інформацією Укргідрометрцентру. Як вважає синоптик Ігор Кібальчич, на українців очікує спека, а опади випадатимуть нерівномірно.

Так, Кібальчич також повідомляє про середньомісячну температуру на 1,5-2,0°С вище за звичайну для цієї пори року.

Найспекотніше традиційно очікується в південній частині країни. В окремі дні стовпчики термометрів тут можуть підніматися до 35-38°C.

[ + – ] Погода в серпні Фото: Meteoprog

Синоптик зазначає, що саме перша декада зазвичай характеризується найвищими показниками, але вже з 15 числа спека спадатиме, що пов'язано з нижчим положенням сонця і скороченням світлового дня.

Кількість опадів по території країни розподілиться нерівномірно.

"Основна частина дощів матиме зливовий характер, тому навіть у межах невеликої території чи області сумарна частина опадів може відрізнятися у два і навіть три рази", — прокоментував Кібальчич.

Однак переважно в більшості регіонів кількість опадів буде в межах норми, додав синоптик.

Найнесприятливіша ситуація буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Вінницькій областях, де дощів не передбачається, при цьому спека посилить посуху та підвищить ризики пожежної небезпеки.

Нагадаємо, власник компанії SpaceX Ілон Маск отримав важливе попередження від експертів із космічної погоди. Вони стверджують, що спалахи на Сонці, що почастішали, і корональні викиди маси, які є причиною геомагнітних бур на Землі, можуть вивести з ладу супутники Starlink.

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