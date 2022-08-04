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Украина Российско-украинская война

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: им стал чиновник времен Януковича

Фото: president.gov.ua

Ярослав Янушевич много лет работал в налоговой службе. СМИ пишут о люстрации чиновника в 2014 году и его тесной дружбе с сыном беглого украинского премьера Николая Азарова.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной военной администрации. Об этом говорится в указе главы государства.

Зеленский вручил Янушевичу служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении поставленных задач.

Президент подчеркнул, что Херсонскую область непременно освободят от российских оккупантов, а коллаборантов привлекут к ответственности.

Временно исполняющего обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия Зеленский уволил указом от 3 августа.

Налоговик из 90-х – что известно о Ярославе Янушевиче

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. Получил дипломы по специальности "финансы", "правоведение" и "управление общественным развитием" и стал доктором юридических наук.

С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции Киева, с 2001 года — в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 годах был заместителем главы налоговой администрации.

Ярослав Янушевич, фото Ярослав Янушевич
Янушевич имеет звание мастера спорта Украины международного класса по пейнтболу

Янушевич был на должности замглавы Государственной миграционной службы Украины с 2011 по 2013 годы. В 2013-м занимал должность генерального директора госпредприятия "Документ".

В 2013-2014 работал заместителем председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", а с 2016-го – советник гендиректора этого предприятия.

Янушевич – мастер спорта Украины международного класса по пейнтболу.

Издание "Зеркало недели" пишет, что Янушевича люстрировали в 2014 году. Чиновник пользовался особым доверием бывшего премьера Николая Азарова и очень тесно дружил с его сыном Алексеем.

Фокус уже писал об освобождении ВСУ 53 населенных пунктов в Херсонской области. В основном освобождают территорию на севере, возле границы соседней Днепропетровской области.

ВСУ 4 августа нанесли два авиаудара по опорным пунктам ВС РФ возле населенных пунктов Благодатное и Правдино Херсонской области. В этот день удалось уничтожить 31 захватчика и несколько единиц военной техники.

В ОП уверены в возможности деоккупации захваченных украинских территорий до проведения оккупантами псевдореферендумов. Москва часто переносит даты "референдумов", поскольку не уверена в удержании контроля над захваченными землями.