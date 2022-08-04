Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: им стал чиновник времен Януковича

Ярослав Янушевич много лет работал в налоговой службе. СМИ пишут о люстрации чиновника в 2014 году и его тесной дружбе с сыном беглого украинского премьера Николая Азарова.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной военной администрации. Об этом говорится в указе главы государства.

Зеленский вручил Янушевичу служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении поставленных задач.

Президент подчеркнул, что Херсонскую область непременно освободят от российских оккупантов, а коллаборантов привлекут к ответственности.

Временно исполняющего обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия Зеленский уволил указом от 3 августа.

Налоговик из 90-х – что известно о Ярославе Янушевиче

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. Получил дипломы по специальности "финансы", "правоведение" и "управление общественным развитием" и стал доктором юридических наук.

С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции Киева, с 2001 года — в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 годах был заместителем главы налоговой администрации.

[ + – ] Янушевич имеет звание мастера спорта Украины международного класса по пейнтболу

Янушевич был на должности замглавы Государственной миграционной службы Украины с 2011 по 2013 годы. В 2013-м занимал должность генерального директора госпредприятия "Документ".

В 2013-2014 работал заместителем председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", а с 2016-го – советник гендиректора этого предприятия.

Янушевич – мастер спорта Украины международного класса по пейнтболу.

Издание "Зеркало недели" пишет, что Янушевича люстрировали в 2014 году. Чиновник пользовался особым доверием бывшего премьера Николая Азарова и очень тесно дружил с его сыном Алексеем.

Фокус уже писал об освобождении ВСУ 53 населенных пунктов в Херсонской области. В основном освобождают территорию на севере, возле границы соседней Днепропетровской области.

ВСУ 4 августа нанесли два авиаудара по опорным пунктам ВС РФ возле населенных пунктов Благодатное и Правдино Херсонской области. В этот день удалось уничтожить 31 захватчика и несколько единиц военной техники.

В ОП уверены в возможности деоккупации захваченных украинских территорий до проведения оккупантами псевдореферендумов. Москва часто переносит даты "референдумов", поскольку не уверена в удержании контроля над захваченными землями.