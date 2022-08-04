Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА: ним став чиновник часів Януковича

Ярослав Янушевич багато років працював у податковій службі. ЗМІ пишуть про люстрацію чиновника в 2014 році та його тісну дружбу із сином українського прем'єра-втікача Миколи Азарова.

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної військової адміністрації. Про це йдеться в указі глави держави.

Зеленський вручив Янушевичу службове посвідчення під час зустрічі в Офісі президента та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді в процесі виконання поставлених завдань.

Президент наголосив, що Херсонську область неодмінно звільнять від російських окупантів, а колаборантів притягнуть до відповідальності.

Тимчасово виконувача обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія Зеленський звільнив указом від 3 серпня.

Податківець із 90-х — що відомо про Ярослава Янушевича

Ярослав Янушевич народився в 1978 році в Києві. Отримав дипломи за спеціальністю "фінанси", "правознавство" й "управління суспільним розвитком" і став доктором юридичних наук.

З 1996 року працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001 року — у Державній податковій адміністрації України. У 2006–2007 роках був заступником голови податкової адміністрації.

[ + – ] Янушевич має звання майстра спорту України міжнародного класу з пейнтболу

Янушевич був на посаді заступника голови Державної міграційної служби України з 2011 по 2013 роки. У 2013-му обіймав посаду генерального директора держпідприємства "Документ".

У 2013–2014 працював заступником голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016 року — виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот", а з 2016-го — радник гендиректора цього підприємства.

Янушевич — майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу.

Видання "Дзеркало тижня" пише, що Янушевича люстрували в 2014 році. Чиновник користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова та дуже тісно дружив із його сином Олексієм.

Фокус уже писав про звільнення ЗСУ 53 населених пунктів у Херсонській області. Здебільшого звільняють територію на півночі біля кордону сусідньої Дніпропетровської області.

ЗСУ 4 серпня завдали два авіаудари по опорних пунктах ЗС РФ біля населених пунктів Благодатне та Правдине Херсонської області. Цього дня вдалося знищити 31 загарбника та кілька одиниць військової техніки.

В ОП впевнені в можливості деокупації захоплених українських територій до проведення окупантами псевдореферендумів. Москва часто переносить дати "референдумів", оскільки не впевнена в утриманні контролю над захопленими землями.