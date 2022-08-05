Грозовые дожди и жара до +34°С: прогноз погоды в Украине на выходные (фото)

В субботу во всех областях будет солнечная и жаркая погода, однако в воскресенье отдельные регионы накроют грозы с порывами ветра 7-12 м/с.

Украину на выходные ожидает жаркая погода. В субботу, 6 августа температура воздуха в отдельных регионах подымется до +33°С. В воскресенье, 7 августа западные, северные и центральные регионы Украины накроют грозовые дожди, а на юге страны температура воздуха прогреется до +34°С. Такой прогноз погоды указан на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на западе

6 августа в западных регионах Украины будет жарко и солнечно. Температура воздуха в Закарпатской области будет составлять +32-34°С, а ночью она опустится до +14-16°С. Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях воздух прогреется до +28-31°С, ночью — +14-18°С.

Прогноз погоды на 7 августа: всем западным областям стоит ожидать грозовые дожди и днем, и ночью. Порывы ветра будут составлять 7-12 м/с, а температура воздуха будет +26-28°С на Закарпатье, холоднее будет в других регионах — +21-25°С.

Прогноз погоды в центре и на севере

6 августа в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет жаркая и солнечная погода. Температура воздуха днем — +28-32°С, ночью — +16-18°С.

7 августа в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозовые дожди. В Житомирской области порывы ветра будут доходить до 7-12 м/с, а в остальных — 5-10 м/с. На севере Украины будет холоднее — +23-25°С на Житомирщине и +26-31°С в остальных регионах, а ночью она будет составлять +16-20°С.

В других центральных регионы страны погода будет жаркой и солнечной — +29-32°С, ночью +16-18°С.

Прогноз погоды на востоке и юге

Прогноз погоды на 6 и 7 августа: оба выходных дня для южных и восточных областей Украины будут жаркими и солнечными. 6 августа в Одесской области температура воздуха будет на уровне +27-29°С, а в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях она будет составлять +30-32°С.

В восточных регионах будет еще жарче — +31-33°С в Донецкой и Луганской областях и +30-32°С в Харьковской.

Прогноз погоды в Крыму

Погода на полуострове также будет солнечной и жаркой и 6, и 7 августа. Температура днем в субботу будет +28-30°С, а в воскресенье — +30-32°С. Ночью она будет составлять +19-21°С.

[ + – ] Прогноз погоды 6 августа

[ + – ] Прогноз погоды 7 августа

Напомним, 6 июля максимальная температура в украинской столице 6 июля достигла +34,3°С. Предыдущий температурный рекорд в городе был в 1924 году.

29 июня Киев ушел под воду во время масштабной грозы. Наихудшая ситуация была в Святошинском и Соломенском районах столицы. Там вода затопила улицы, а шквальный ветер повалил деревья.