Грозові дощі та спека до +34°С: прогноз погоди в Україні на вихідні (фото)

В суботу у всіх областях буде сонячна та спекотна погода, однак у неділю окремі регіони накриють грози з поривами вітру 7-12 м/с.

На Україну на вихідні очікує спекотна погода. В суботу, 6 серпня, температура повітря в окремих регіонах підніметься до +33°С. У неділю, 7 серпня, західні, північні та центральні регіони України накриють грозові дощі, а на півдні країни температура повітря прогріється до +34°С. Такий прогноз погоди вказано на сайті Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на заході

6 серпня у західних регіонах України буде спекотно та сонячно. Температура повітря в Закарпатській області складатиме +32-34°С, а вночі вона опуститься до +14-16°С. У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях повітря прогріється до +28-31°С, уночі — +14-18°С.

Прогноз погоди на 7 серпня: всім західним областям варто очікувати на грозові дощі і вдень, і вночі. Пориви вітру становитимуть 7-12 м/с, а температура повітря буде +26-28°С на Закарпатті, холодніша буде в інших регіонах — +21-25°С.

Прогноз погоди у центрі та на півночі

6 серпня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде спекотна та сонячна погода. Температура повітря вдень — +28-32°С, вночі — +16-18°С.

7 серпня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікуються грозові дощі. У Житомирській області пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с, а в решті — 5-10 м/с. На півночі України буде холодніше — +23-25°С на Житомирщині та +26-31°С в інших регіонах, а вночі вона становитиме +16-20°С.

В інших центральних регіонах країни погода буде спекотною та сонячною — +29-32°С, вночі +16-18°С.

Прогноз погоди на сході та півдні

Прогноз погоди на 6 та 7 серпня: обидва вихідні дні для південних та східних областей України будуть спекотними та сонячними. 6 серпня на Одещині температура повітря буде на рівні +27-29°С, а в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях вона становитиме +30-32°С.

У східних регіонах буде ще спекотніше — +31-33°С у Донецькій та Луганській областях та +30-32°С у Харківській.

Прогноз погоди у Криму

Погода на півострові також буде сонячною та спекотною і 6 та 7 серпня. Температура вдень у суботу буде +28-30°С, а в неділю – +30-32°С. Вночі вона складатиме +19-21°С.

[ + – ] Прогноз погоди 6 серпня

[ + – ] Прогноз погоди 7 серпня

Нагадаємо, 6 липня максимальна температура в українській столиці 6 липня досягла +34,3°С. Попередній температурний рекорд у місті був у 1924 році.

29 червня Київ пішов під воду під час масштабної грози. Найгірша ситуація була у Святошинському та Солом'янському районах столиці. Там вода затопила вулиці, а шквальний вітер повалив дерева.