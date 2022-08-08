"Азовцы нам помогали": как сегодня живут люди в разрушенных домах Мариуполя (видео)

Бойцы спецподразделения Нацгвардии "выгоняли" гражданских из зданий, чтобы сохранить им жизни во время российских бомбардировок.

В Мариуполе мирные граждане продолжают жить в разрушенных домах, несмотря на все обещания оккупационных властей о переселении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра портового города Петр Андрющенко.

В качестве примера он привел многоквартирный разрушенный дом на улице Котляревского, в котором продолжают жить 15 человек, в том числе дети. По словам Андрющенко, в здании после полномасштабных боев и обстрелов отсутствуют какие-либо коммуникации.

На видео, которое опубликовал Петр Андрющенко, 77-летняя пенсионерка, вынужденная жить в разрушенном доме, признается, что бойцы спецподразделения Нагцвардии "Азов" пытались спасти ей жизнь после того, как ВС РФ начали атаковать мирные кварталы Мариуполя.

"Азовцы? У них умные нашлись и пожалели нас. Пришли заранее и предупредили, чтобы мы покинули дом, поскольку завтра утром здание будет под обстрелом. Мы не поверили и никто никуда не ушел. На следующее утро они пришли и начали нас выгонять, чтобы сохранить нам жизни. Я так считаю…" — заявила женщина.

По словам пенсионерки, жителям дома приходилось переступать через трупы, которые лежали на первых этажах многоквартирного здания, поскольку из-за интенсивных обстрелов никто их не убирал. 77-летняя женщина также рассказывает, в доме часто видят мародеров, которые приходят на руины, роются в обломках и забирают чужие ценные вещи.

[ + – ] В Мариуполе мирные граждане вынуждены жить в разрушенных домах

Напомним, ранее российские оккупанты устроили "концерт на костях", который проводился на руинах завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Также сообщалось, что на улицах Мариуполя до сих пор лежат тела погибших в результате обстрелов мирных жителей. Оккупационная администрация никак не реагирует на жалобы оставшихся в городе граждан и не планирует проводить захоронение жертв агрессии ВС РФ.