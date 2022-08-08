"Азовці нам допомагали": як сьогодні живуть люди в зруйнованих будинках Маріуполя (відео)

Бійці спецпідрозділу Нацгвардії "виганяли" цивільних із будівель, щоб зберегти їм життя під час російських бомбардувань.

У Маріуполі мирні громадяни продовжують жити в зруйнованих будинках, незважаючи на всі обіцянки окупаційної влади про переселення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера портового міста Петро Андрющенко.

Як приклад він навів багатоквартирний зруйнований будинок на вулиці Котляревського, в якому продовжують жити 15 людей, у тому числі діти. За словами Андрющенка, у будівлі після повномасштабних боїв і обстрілів відсутні будь-які комунікації.

На відео, яке опублікував Петро Андрющенко, 77-річна пенсіонерка, змушена жити в зруйнованому будинку, зізнається, що бійці спецпідрозділу Нагцвардії "Азов" намагалися врятувати їй життя після того, як ЗС РФ почали атакувати мирні квартали Маріуполя.

"Азовці? У них розумні знайшлися та пожаліли нас. Прийшли заздалегідь і попередили, щоб ми залишили будинок, оскільки завтра вранці будівля буде під обстрілом. Ми не повірили, і ніхто нікуди не пішов. Наступного ранку вони прийшли та почали виганяти нас, щоб зберегти нам життя. Я так вважаю…" — заявила жінка.

За словами пенсіонерки, мешканцям будинку доводилося переступати через трупи, які лежали на перших поверхах багатоквартирної будівлі, оскільки через інтенсивні обстріли ніхто їх не прибирав. 77-річна жінка також розповідає, що в будинку часто бачать мародерів, які приходять на руїни, риються в уламках і забирають чужі цінні речі.

[ + – ] У Маріуполі мирні громадяни змушені жити в зруйнованих будинках

Нагадаємо, раніше російські окупанти влаштували "концерт на кістках", який проводився на руїнах заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Також повідомлялося, що на вулицях Маріуполя досі лежать тіла загиблих унаслідок обстрілу мирних жителів. Окупаційна адміністрація ніяк не реагує на скарги громадян, які залишилися в місті, і не планує проводити поховання жертв агресії ЗС РФ.