"Не позволю подрывать авторитет Генпрокуратуры": Костин провел первое совещание (фото)

Новый Генпрокурор Украины Андрей Костин обозначил приоритеты работы ведомства — борьба с коррупцией, противостояние коллаборационной деятельности и сохранение авторитета ведомства.

Генеральный прокурор Андрей Костин провел первое расширенное совещание с руководителями областных прокуратур и руководителями подразделений Офиса генерального прокурора. В ходе совещания чиновник особенно отметил важность противостояния коллаборационной деятельности, а также сохранения авторитета ведомства. О подробностях совещания сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Во время первого совещания в должности генпрокурора Костин указал на первоочередные задачи, которые стоят перед сотрудниками ведомства. По его словам, в условиях войны Генпрокуратура должна свидетельствовать украинскому народу о неотвратимости наказания для всех, кто пришел в Украину с оружием в руках.

[ + – ] Совещание в Офисе генерального прокурора

"Сегодня каждый украинский гражданин ждет восстановления справедливости. И наша цель – законный приговор каждому, кто пришел к нам с оружием в руках. Потому что приговор – это наиболее понятный для общества результат нашей работы", — подчеркнул Андрей Костин.

Костин заострил внимание своих подчиненных на случаи государственной измены и коллаборационной деятельности на территории Украины, в особенности в тех случаях когда речь идет о гражданах, присягнувших на верность украинскому народу. По его словам, такая деятельность приравнивается к разжиганию войны.

Генпрокурор не обошел вниманием и коррупционную болезнь в стране, в том числе присвоение бюджетных средств и хищение гуманитарной помощи. Также речь шла и об обеспечении законности экспорта зерновых и необходимых мер против чиновников, которые этому препятствуют.

В заключение Костин подчеркнул важность сохранения авторитета Генпрокуратуры в то время, когда ведомство стоит на защите прав и свобод украинских граждан в условиях военного времени.

"Я не позволю никому подрывать авторитет ведомства, особенно сейчас, когда вся страна находится в состоянии полномасштабной войны, а наши воины отдают жизнь на передовой", — подчеркнул новый генеральный прокурор Украины.

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