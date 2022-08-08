"Не дозволю підривати авторитет Генпрокуратури": Костін провів першу нараду (фото)

Новий Генпрокурор України Андрій Костін вказав на пріоритети роботи відомства — боротьбу з корупцією, протистояння колабораційної діяльності та збереження авторитету відомства.

Генеральний прокурор Андрій Костін провів першу розширену нараду з керівниками обласних прокуратур і керівниками підрозділів Офісу генерального прокурора. Під час наради чиновник особливо наголосив на важливості протистояння колабораційній діяльності, а також збереження авторитету відомства. Про подробиці наради повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Під час першої наради на посаді генпрокурора Костін вказав на першочергові завдання, що стоять перед співробітниками відомства. За його словами, в умовах війни Генпрокуратура має свідчити українському народові про невідворотність покарання всім, хто прийшов в Україну зі зброєю в руках.

[ + – ] Нарада в Офісі генерального прокурора

"Сьогодні кожен український громадянин чекає на відновлення справедливості. І наша мета — законний вирок кожному, хто прийшов до нас зі зброєю в руках. Тому що вирок — це найбільш зрозумілий для суспільства результат нашої роботи", — підкреслив Андрій Костін.

Костін загострив увагу своїх підлеглих на випадки державної зради та колабораційної діяльності на території України, особливо в тих випадках, коли йдеться про громадян, які присягнули на вірність українському народу. За його словами, така діяльність прирівнюється до розпалювання війни.

Генпрокурор не залишив без уваги й корупційну хворобу в країні, зокрема присвоєння бюджетних коштів і розкрадання гуманітарної допомоги. Також йшлося і про забезпечення законності експорту зернових і необхідних заходів проти чиновників, які цьому перешкоджають.

На завершення Костін наголосив на важливості збереження авторитету Генпрокуратури в той час, коли відомство стоїть на захисті прав і свобод українських громадян в умовах воєнного часу.

"Я не дозволю нікому підривати авторитет відомства, особливо зараз, коли вся країна перебуває у стані повномасштабної війни, а наші воїни віддають життя на передовій", — наголосив новий генеральний прокурор України.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна новим генеральним прокурором. Призначення відбулося наступного дня після голосування за його кандидатуру у Верховній Раді.