Успехи и неудачи Ирины Венедиктовой: почему Зеленский засомневался в своем человеке

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой, решение поддержали 264 депутата. Чем запомнилась Ирина Венедиктова на посту генпрокурора Украины?

"Она присутствовала на заседании. Увольнение прошло с обсуждением. Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не было", – рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

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Ирина Венедиктова: от эксперта до генпрокурора

Ирина Венедиктова пришла в политику в команде Владимира Зеленского. До этого она работала в Харьковском университете им. Василия Каразина. В 2016 году подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины, но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

В октябре 2018 года Венедиктова стала советником "Зе!команды" по судебной реформе – рекомендовал ее нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, а в июле 2019 она уже — народный депутат от пропрезидентской политсилы "Слуга народа" (была №3 в избирательном списке).

Далее по карьерной лестнице Ирина Венедиктова продвигалась быстро.

Сначала профессору права доверили руководить парламентским комитета по вопросам правовой политики. В этот период Фокус в первый раз встретился с Ириной Венедиктовой для интервью. Тогда мы говорили о судебной реформе, которую как раз начал Владимир Зеленский.

С конца декабря 2019-го Венедиктова стала исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. Работа Венедиктовой в бюро запомнилась проведением довольно быстрого и скандального конкурса по назначению двух заместителей: первого зама Александра Бабикова и просто заместителя Александра Соколова. Бабиков был известен тем, что работал ранее над защитой экспрезидента Виктора Януковича.

За неделю до завершения карьеры в ГБР Фокус встретился с Венедиктовой во второй раз. Тогда она говорила о своей роли в отставке генпрокурора Руслана Рябошапки и делах Петра Порошенко.

17 марта 2020 года Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины.

Генеральный прокурор. Громкие дела Ирины Венедиктовой

В день назначения на должность генпрокурора Ирина Венедиктова с трибуны Верховной Рады заявила, что в Украине нет политических преследований, но "вор должен сидеть в тюрьме".

Именно громких посадок от члена команды президента ждали все время нахождения Ирины Венедиктовой на должности. После первых ста дней на посту генпрокурора она обещала, что общество еще увидит и услышит приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона.

Первый год работы Венедиктовой действительно запомнился несколькими громкими делами. Но громкими они были не потому, что генпрокуратуре удалось найти виновных в резонансных делах, а скорее наоборот. Эксперты вспоминают несколько спорных моментов в карьере экс-генпрокурора.

[ + – ] Ирина Венедиктова отчитывается перед Верховной Радой за год работы на посту генпрокурора Фото: Getty Images

Например, как затягивали с оглашением подозрения судьям Окружного административного суда Киева (17 июля 2020 года НАБУ обнародовало вторые "пленки ОАСК", обвинило судей в создании преступной организации с целью захвата государственной власти, Венедиктова сначала согласилась подписывать подозрение, а после ликвидировала группу прокуроров САП, которая работала над этим делом). Вспоминают и ситуацию с подписанием подозрения о взяточничестве нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Юрченко (публично в парламенте Венедиктова заявила, что предоставленных детективами материалов недостаточно для объявления подозрения, хотя спустя несколько дней все же подписала его).

А еще можно вспомнить истории о выводе средств из Приватбанка (в декабре 2020 года Венедиктова не решалась подписать подозрения бывшему руководству банка, а в феврале 2021 для этого посадили самолет в "Борисполе"), об искусственном завышении цены на уголь и электроэнергию по формуле "Роттердам плюс" (Венедиктовой пришлось сменить процессуального руководителя по делу, о чем долго просило НАБУ), о якобы попытке передаче взятки нынешним заместителем Офиса президента Олегом Татаровым (Офис генпрокурора передал дело из НАБУ в СБУ).

Все эти кейсы развивались в тот период, когда генеральным прокурором была Ирина Венедиктова. И конкретных результатов расследований не было.

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При этом Ирине Венедиктовой удалось посадить за решетку одесского активиста Сергея Стерненко и выписать несколько подозрений пятому президенту Украины Петру Порошенко (в частности, в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса). Стерненко 21 декабря 2021 года Одесский апелляционный суд отменил приговор, Порошенко так и не задержали.

После начала широкомасштабного наступления РФ 24 февраля 2022 года Офис генерального прокурора и лично Ирина Венедиктова сосредоточились на расследовании военных преступлений и активно взаимодействовали с Международным уголовным судом в Гааге. За пять месяцев войны несколько десятков дел были переданы в суд, там прозвучали и приговоры. Самый резонансный – приговор 21-летнему сержанту ВС РФ Вадиму Шишимарину. Соломенский райсуд Киева приговорил его к пожизненному заключению за нарушение законов и обычаев войны и убийство гражданского лица.

[ + – ] Ирина Венедиктова рассказывает о военных преступлениях в Буче Фото: Getty Images

Ныне некоторые эксперты говорят, что одной из причин отставки Ирины Венедиктовой являются как раз скорые судебные процессы над российскими военнослужащими, из-за чего их нельзя обменять на пленных украинских военных (если в суде доказана вина в военном преступлении, военнослужащий не может идти на обмен, а должен отбывать срок наказания).

Политическая зависимость

На какой бы должности Ирина Венедиктова ни была, она всегда старалась на все замечания реагировать спокойно, мол, за время работы на высоких должностях "показала достаточный профессиональный уровень и уровень независимости".

Хотя на самом деле о своей зависимости от Офиса президента Ирина Венедиктова говорила и сама. В разное время она называла себя "стопроцентным человеком президента", "заместителем президента по справедливости", "оком государевым", и говорила, что будет работать до тех пор, пока необходима Владимиру Зеленскому.

Сегодня очевидно, что президент Владимир Зеленский засомневался в эффективности работы Ирины Венедиктовой на посту генпрокурора и решил подыскать ей замену.

Впрочем, списывать Ирину Валентиновну со счетов рано. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Венедиктова остается важным членом команды президента Зеленского, и будет работать "на новом месте, где существует потребность в профессиональных менеджерах и юристах". И не просто "на новом месте", а — на дипломатическом фронте.

Возможно, вскоре Венедиктова может быть назначена послом Украины в Швейцарии.