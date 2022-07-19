Дипломатический фронт: Арахамия рассказал, какую должность готовят Венедиктовой (видео)

Нардеп заявил, что Ирина Венедиктова остается в команде президента Зеленского, а ее опыт послужит Украине, где нужны профессиональные менеджеры и юристы.

Бывшему генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой готовят новую должность. Как сообщил глава фракции "Слуга народа" депутат Давид Арахамия в своем Telegram, Венедиктову могут назначить на должность на дипломатическом фронте.

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"Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте", – сообщил депутат.

Какую именно должность предложат Венедиктовой депутат не сообщил, однако было отмечено, что ее опыт послужит Украине на новом месте, где существует потребность в профессиональных менеджерах и юристах.

Венедиктова остается в команде президента Владимира Зеленского. По словам нардепа, она там пребывала с первых дней и была делегирована в Офис Генпрокурора Верховной Радой.

"Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти", — подчеркнул Арахамия.

Глава фракции добавил, что с бывшим генпрокурором состоялась "абсолютно нормальная встреча", во время которой стороны пришли к соглашению. По его словам, можно говорить, что Венедиктова добровольно ушла с занимаемой должности.

Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Вместо нее глава государства назначил Алексея Симоненко, который ранее занимал должность заместителя генпрокурора.

Верховная Рада 19 июля уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора Украины. За это решение проголосовали 264 депутата, большинство из них, 198 нардепа, из фракции "Слуга народа". По словам депутатов, покидая свой пост, Венедиктова произнесла красивое прощальное слово.