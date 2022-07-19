Дипломатичний фронт: Арахамія розповів, яку посаду готують Венедіктовій (відео)

Нардеп заявив, що Ірина Венедіктова залишається у команді президента Зеленського, а її досвід послужить Україні, де потрібні професійні менеджери та юристи.

Колишньому генеральному прокуророві України Ірині Венедіктовій готують нову посаду. Як повідомив голова фракції "Слуга народу" депутат Давид Арахамія у своєму Telegram, Венедіктову можуть призначити на посаду на дипломатичному фронті.

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"Чекаємо через кілька днів або через тиждень на її нове призначення на дипломатичному фронті", — повідомив депутат.

Яку саме посаду запропонують Венедіктовій депутат не повідомив, проте було зазначено, що її досвід послужить Україні на новому місці, де є потреба у професійних менеджерах та юристах.

Венедіктова залишається у команді президента Володимира Зеленського. За словами нардепа, вона там перебувала з перших днів і була делегована до Офісу Генпрокурора Верховною Радою.

"Тому прошу не вестися на чутки, які запускаються через кадрові ротації у виконавчій владі", — підкреслив Арахамія.

Глава фракції додав, що з колишнім генпрокурором відбулася "абсолютно нормальна зустріч", під час якої сторони дійшли згоди. За його словами, можна говорити, що Венедіктова добровільно пішла з посади.

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Замість неї глава держави призначив Олексія Симоненка, який раніше обіймав посаду заступника генпрокурора.

Верховна Рада 19 липня звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. За це рішення проголосували 264 депутати, більшість із них, 198 нардепи, з фракції "Слуга народу". За словами депутатів, залишаючи свою посаду, Венедіктова вимовила гарне прощальне слово.