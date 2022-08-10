Обстрелы Запорожской АЭС нанесли ущерб, но радиация в норме, — Гендиректор МАГАТЭ

В результате обстрелов были нарушены все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности электростанции. Но контейнеры с отработанным ядерным топливом остались невредимы.

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что обстрелы Запорожской АЭС 6 августа нанесли некоторый ущерб, однако радиационный фон остается в пределах нормы. Об этом говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Сообщается, что в результате обстрела хранилища отработанного топлива, были повреждены стены, крыша и окна здания, а также перебит кабель связи системы радиационного контроля, что может повлиять на функционирование трех датчиков обнаружения радиации. Также получил ранение украинский охранник ЗАЭС. Но видимых повреждений контейнеров с отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и защитного периметра объекта не обнаружено.

"На основе информации, предоставленной Украиной, эксперты МАГАТЭ пришли к выводу, что непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента не было", — говорится в заявлении.

В то же время Гросси отметил, что обстрелы ЗАЭС нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности электростанции. Это повлияет на работу систем, обеспечивающих безопасность и защиту целостности атомной электростанции, внешних источников питания, а также работу персонала.

По его словам, после инцидента украинская сторона сообщила МАГАТЭ, что персонал станции ограничил доступ к кризисному центру на площадке ЗАЭС, что потенциально может повлиять на действия по реагированию в случае чрезвычайной ситуации, даже если доступ к внешнему центру остается возможным.

В связи с этим Гросси выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и подчеркнул необходимость прекращения любых военных действий. Во избежании угрозы техногенной катастрофы гендиректор выступает за скорейшую организацию миссии экспертов МАГАТЭ, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью.

Напомним, Украина обратилась к генсеку ООН и МАГАТЭ с призывом принять все возможные меры по направлению миссии безопасности на оккупированную российскими военными Запорожскую АЭС. Украинская сторона заявила о вопиющей угрозе от пребывания российских войск на ЗАЭС не только для миллионов украинцев, но и для всего мира.

8 августа в "Энергоатоме" рассказали какие именно объекты были заминированы российскими оккупантами на ЗАЭС. По словам президента организации Петра Котина, россияне заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю, и всю линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище.