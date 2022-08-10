Обстріли Запорізької АЕС завдали збитків, але радіація в нормі, — Гендиректор МАГАТЕ

Унаслідок обстрілу було порушено всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки електростанції. Але контейнери з відпрацьованим ядерним паливом залишилися неушкодженими.

Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що обстріл Запорізької АЕС 6 серпня завдав певних збитків, проте радіаційне тло залишається в межах норми. Про це йдеться в заяві генерального директора агентства Рафаеля Маріано Гроссі, опублікованій на сайті МАГАТЕ.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу сховища відпрацьованого палива було пошкоджено стіни, дах і вікна будівлі, а також перебито кабель зв'язку системи радіаційного контролю, що може вплинути на функціонування трьох датчиків виявлення радіації. Також зазнав поранення український охоронець ЗАЕС. Але видимих пошкоджень контейнерів із відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) та захисного периметра об'єкта не виявлено.

"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ дійшли висновку, що безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту не було", — йдеться у заяві.

У той же час Гроссі зазначив, що обстріли ЗАЕС порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки електростанції. Це вплине на роботу систем, що гарантують безпеку та захист цілісності атомної електростанції, зовнішніх джерел живлення та роботу персоналу.

За його словами, після інциденту українська сторона повідомила МАГАТЕ, що персонал станції обмежив доступ до кризового центру на майданчику ЗАЕС, що потенційно може вплинути на дії реагування у разі надзвичайної ситуації, навіть якщо доступ до зовнішнього центру залишається можливим.

У зв'язку з цим Гроссі висловив серйозне занепокоєння ситуацією на Запорізькій АЕС і наголосив на необхідності припинення будь-яких воєнних дій. Щоб уникнути загрози техногенної катастрофи, гендиректор виступає за якнайшвидшу організацію місії експертів МАГАТЕ, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою.

Нагадаємо, Україна звернулася до генсека ООН і МАГАТЕ із закликом вжити всіх можливих заходів щодо спрямування місії безпеки на окуповану російськими військовими Запорізьку АЕС. Українська сторона заявила про обурливу загрозу від перебування російських військ на ЗАЕС не лише для мільйонів українців, а й для всього світу.

8 серпня в "Енергоатомі" розповіли які саме об'єкти замінували російські окупанти на ЗАЕС. За словами президента організації Петра Котіна, росіяни замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, що підходить до ставка-охолоджувача, і всю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище.