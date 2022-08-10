На $12,4 трлн: РФ захватила большое количество месторождений ископаемых в Украине (фото)

Под контролем Москвы сейчас находится большинство месторождений угля. Кроме того, Украина может потерять месторождения природного газа, нефти, метала и других ископаемых.

Спустя почти шесть месяцев войны в Украине Москва получила как минимум одну большую награду — расширенный доступ к полезным ископаемым, которые находятся на территории оккупированных регионов. В Украине находятся одни из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, месторождения неиспользованного лития, а также огромные залежи угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на анализ, проведенный канадской фирмой по геополитическим рискам SecDev.

Если же России удастся аннексировать захваченные регионы Украины, то Киев потеряет доступ почти к двум третям месторождений угля. Кроме того, наша страна может потерять множество других запасов: природный газ, нефть и редкоземельные минералы, которые необходимы для некоторых высокотехнологичных компонентов. Это может затруднить поиск Западной Европой альтернатив импорту из России и Китая.

"Худший сценарий заключается в том, что Украина потеряет землю, перестанет иметь сильную сырьевую экономику и станет больше похожей на одну из стран Балтии — страну, неспособную поддерживать свою индустриальную экономику", — рассказал исполнительный директор Центра экономического восстановления Станислав Зинченко.

Сколько денег потеряет Украина?

В Украине сосредоточены 117 и 120 основных видов наиболее широко используемых минералов и металлов, также она является основным источником ископаемого топлива. Анализ SecDev показывает, что под контролем российских войск находятся месторождения ископаемых на сумму $12,4 триллиона.

Москва контролирует:

63% угольных месторождений страны;

11% месторождений нефти;

20% месторождений природного газа;

42% металлов;

33% месторождений редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий.

По данным SecDev и руководителей украинской горнодобывающей и металлургической промышленности, российская армия захватила 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, девять месторождений нефти. Также под контролем россиян находится шесть месторождений железной руды, два месторождения титановой руды, два месторождения циркониевой руды, по одному месторождению стронция, лития, урана, золота и значительный карьер по добыче известняка, который ранее использовался для производства стали в Украине.

Напомним, 5 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что по итогам 2022 года ВВП Украины сократится на 35%.

Ранее, 2 июня Владимир Зеленский рассказал, что Россия оккупировала 20% украинских территорий. Территория занятая врагом составляет около 125 тысяч квадратных километров, что по словам президента, больше, чем все страны Бенилюкса.