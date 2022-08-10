На $12,4 трлн: РФ захопила велику кількість родовищ копалин в Україні (фото)

Під контролем Москви зараз перебуває більшість родовищ вугілля. Крім того, Україна може втратити родовища природного газу, нафти, металу й інших копалин.

Майже через шість місяців війни в Україні Москва отримала як мінімум одну велику нагороду — розширений доступ до корисних копалин, що перебувають на території окупованих регіонів. В Україні є одні з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, родовища невикористаного літію, а також величезні поклади вугілля. Разом вони коштують десятки трильйонів доларів. Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на аналіз, проведений канадською фірмою з геополітичних ризиків SecDev.

Якщо Росії вдасться анексувати захоплені регіони України, то Київ втратить доступ майже до двох третин родовищ вугілля. Крім того, наша країна може втратити безліч інших запасів: природний газ, нафту й рідкісноземельні мінерали, які необхідні для деяких високотехнологічних компонентів. Це може ускладнити пошук Західної Європи альтернатив імпорту з Росії та Китаю.

"Найгірший сценарій полягає в тому, що Україна втратить землю, перестане мати сильну сировинну економіку та стане більше схожою на одну з країн Балтії — країну, яка не здатна підтримувати свою індустріальну економіку", — розповів виконавчий директор Центру економічного відновлення Станіслав Зінченко.

Скільки грошей втратить Україна?

В Україні зосереджено 117 і 120 основних видів мінералів і металів, що найширше використовуються, також вона є основним джерелом викопного палива. Аналіз SecDev показує, що під контролем російських військ перебувають родовища копалин на суму $12,4 трильйона.

Москва контролює:

63% вугільних родовищ країни;

11% родовищ нафти;

20% родовищ природного газу;

42% металів;

33% родовищ рідкісноземельних та інших важливих корисних копалин, включаючи літій.

За даними SecDev і керівників української гірничодобувної та металургійної промисловості, російська армія захопила 41 родовище вугілля, 27 родовищ природного газу, 14 родовищ пропану, 9 родовищ нафти. Також під контролем росіян перебувають 6 родовищ залізняку, 2 родовища титанової руди, 2 родовища цирконієвої руди, по одному родовищу стронцію, літію, урану, золота й значний кар'єр із видобутку вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі в Україні.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що за підсумками 2022 року ВВП України скоротиться на 35%.

Раніше, 2 червня Володимир Зеленський розповів, що Росія окупувала 20% українських територій. Територія, зайнята ворогом, становить близько 125 тисяч квадратних кілометрів, що, за словами президента, більше, ніж усі країни Бенілюксу.