Відходимо від шокової коми: ВВП України у 2022 році знизиться на 35% (інфографіка)

Тим часом, за словами Дениса Шмигаля, українським аграріям відносно успішно вдалось провести посівну кампанію, а також відновити логістику через західний кордон.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на підсумковій пресконференції в Лугано, яка відбулася 5 липня, розповів про стан української економіки. За його словами, падіння ВВП країни у 2022 році становитиме не менш як 35%.

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З усім тим, економіка України починає поступово відходити від шоку після перших місяців війни, зазначив прем'єр. Це пов'язано з тим, що українським аграріям вдалося успішно провести посівну кампанію та відновити логістику через західний кордон.

"Економіка відходить від шокової коми, яка була в перший місяць-півтора цієї війни. Але це не повинно обманювати. Просідання ВВП цього року очікується на рівні не менш як 35%", — сказав Шмигаль.

За оцінками Держстату, в першому кварталі 2022 року ВВП України впав на 15,5% проти того ж періоду минулого року.

Тим часом у НБУ дали коментарі щодо інфляції та зростання цін в Україні у другому кварталі 2022. Повідомляється, що наслідки повномасштабного російського вторгнення посилюватимуть інфляцію, хоча НБУ вживатимуть необхідних заходів для її стримування.

За даними відомства, навесні цього року рівень інфляції становив 13,7%, але може зрости до 20%. Що стосується ВВП, то за оцінками НБУ у другому кварталі цього року його падіння склало до 40%, але загалом за весь 2022 рік ВВП знизиться на понад 30%.

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Раніше повідомлялося, що МВФ веде негласні переговори з українськими чиновниками щодо реструктуризації зовнішнього боргу України. Сторони розглядають варіант використання заморожених активів Росії як заставу, оскільки до 1 вересня 2022 року Україна має погасити 1,4 млрд доларів у вигляді відсотків за зовнішнім боргом.

За даними НБУ, за чотири місяці країни-партнери та міжнародні фінансові організації надали Україні $7,4 млрд для покриття дефіциту держбюджету. Однак у відомстві повідомили, що у зв'язку з колосальним зростанням військових витрат параметри дефіциту держбюджету довелося переглянути — зараз він становить 744 млрд гривень.