Отходим от шоковой комы: ВВП Украины в 2022 году снизится на 35% (инфографика)

Тем временем, по словам Дениса Шмыгаля, украинским аграриям относительно успешно удалось провести посевную кампанию, а также восстановить логистику через западную границу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на итоговой пресс-конференции в Лугано, которая состоялась 5 июля, рассказал о состоянии украинской экономики. По его словам, падение ВВП страны в 2022 году составит не менее 35%.

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Тем не менее экономика Украины начинает постепенно отходить от шока после первых месяцев войны, отметил премьер. Это связано с тем, что украинским аграриям удалось относительно успешно провести посевную кампанию и возобновить логистику через западную границу.

"Экономика отходит от шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора этой войны. Но это не должно обманывать. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%" — сказал Шмыгаль.

По оценкам Госстата в первом квартале 2022 ВВП Украины упал на 15,5% в сравнении с тем же периодом в прошлом году.

Тем временем в НБУ дали комментарии по поводу инфляции и росту цен в Украине во втором квартале 2022. Сообщается, что последствия полномасштабного российского вторжения будут усиливать инфляцию, хотя НБУ будут принимать необходимые меры по ее сдерживанию.

По данным ведомства, в весной этого года уровень инфляции составил 13,7%, но может возрасти до 20%. Что касается ВВП, то по оценкам НБУ во втором квартале этого года его падение составило до 40%, но в целом за весь 2022 ВВП снизится более чем на 30%.

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Ранее сообщалось, что МВФ ведет негласные переговоры с украинскими чиновниками по вопросу реструктуризации внешнего долга Украины. Стороны рассматривают вариант использования замороженных активов России в качестве залога, так как до 1 сентября 2022 года Украина должна погасить 1,4 млрд долларов в виде процентов по внешнему долгу.

Согласно данным НБУ, за четыре месяца страны-партнеры и международные финансовые организации предоставили Украине $7,4 млрд для покрытия дефицита госбюджета. Однако в ведомстве сообщили, что в связи с колоссальным ростом военных расходов, параметры дефицита госбюджета пришлось пересмотреть — сейчас он составляет 744 млрд гривен.