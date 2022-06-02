Росія окупувала 20% української території, — Зеленський (відео)

Територія зайнята ворогом становить близько 125 тисяч квадратних кілометрів, що, за словами президента, більше, ніж усі країни Бенілюксу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія захопила близько 20% української території. Про це глава держави повідомив під час звернення до парламенту Люксембургу.

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За словами українського президента, під тимчасовою окупацією перебувають 2 603 населені пункти. Усього армія агресора заходила в 3620 міст і сіл, але з 1017 їх вдалося вибити.

"Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території, майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж країни Бенілюксу разом узятих", — наголосив Зеленський.

Також глава держави заявив, що близько 300 000 квадратних кілометрів потребують розмінування, там є міни чи снаряди, які не детонували. Бої тривають на величезній території від Харкова до Миколаєва — якщо прямою, то це близько 450 км. Якщо ж подивитися на всю лінію фронту, вона буде довжиною понад 1000 км.

12 млн українців стали переселенцями, з них понад 5 млн покинули Україну.

Зазначимо, що за площею захоплена територія більша за деякі країни. Один із блогерів порівняв її з європейськими державами.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, щодня на фронті гине від 60 до 100 бійців ЗСУ, а поранення одержують до 500 людей.

Раніше президент заявив, що Україна звільнятиме території, але не ціною життя наших людей.