Россия оккупировала 20% украинской территории, — Зеленский (видео)

Территория занятая врагом составляет около 125 тысяч квадратных километров, что по словам президента, больше, чем все страны Бенилюкса.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия захватила около 20% украинской территории. Об этом глава государства сообщил во время обращения к парламенту Люксембурга.

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По словам украинского президента, под временной оккупацией находится 2603 населенных пункта. Всего армия агрессора заходила в 3620 городов и сел, но из 1017 их удалось выбить.

"По состоянию на сегодня под контролем оккупантов пребывает около 20% нашей территории, почти 125 тысяч квадратных километров. Это значительно больше, чем страны Бенлиюкса вместе взятых", — подчеркнул Зеленский.

Также глава государства заявил, что около 300 000 квадратных километров требуют разминирования, там есть мины или снаряды, которые не детонировали. Бои ведутся на огромной территории от Харькова до Николаева — если по прямой, то это около 450 км. Если же посмотреть на всю линию фронта, то она будет длиной свыше 1000 км.

12 млн украинцев стали переселенцами, из них более 5 млн покинули Украину.

Отметим, что по площади захваченная территория больше чем, некоторые страны. Один из блогеров сравнил ее с европейскими государствами.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, ежедневно на фронте гибнет от 60 до 100 бойцов ВСУ, а ранения получают до 500 человек.

Ранее президент заявил, что Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней наших людей.