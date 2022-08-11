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Украина

В Черновцах 6-летняя девочка забралась в чужой дом и убила собаку (фото)

Черновцы, убийство собаки, UAnimals
Фото: Скриншот | Момент убийства собаки

Ребенок 20 минут издевался над псом на террасе, пока тот не умер.

В Черновцах шестилетняя девочка жестоко убила маленькую собаку. Ребенок проник на террасу чужого дома и 20 минут издевался над псом. Об этом рассказала организация по защите животных UAnimals.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка бросает маленькую собаку об пол, а затем бьет ее ногой. В результате издевательств животное погибло. Рядом была собака побольше, ее ребенок не трогал.

Организация по защите животных обратилась в полицию и в Службу по делам детей. UAnimals требует, чтобы за жестокий поступок девочки, которая была без присмотра, отвечали родители.

"Призываем правоохранительные органы отреагировать на эту ситуацию, ведь с жестокого обращения с животными начинается жестокое обращение с людьми. О ходе дела мы сообщим впоследствии", — написали защитники животных.

В Полиции на произошедшее пока никак не отреагировали.

Момент убийства собаки
Момент убийства собаки
Момент убийства собаки
Момент убийства собаки
Момент убийства собаки
Момент убийства собаки
Момент убийства собаки
Момент убийства собаки
Момент убийства собаки

Напомним, 10 августа СМИ сообщали, что в Бразилии решили отравить всех обезьян из-за обезьяньей оспы. Животных пытаются истребить в нескольких бразильских городах местные жители.

Ранее, 20 июня Фокус писал, что в Черновецкой области 18-летний парень схватил павлина за шею и бил об землю, в результате чего тот умер. Теперь ему грозит 8 лет тюрьмы по делу о жестоком обращении с животными.