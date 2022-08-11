В Черновцах 6-летняя девочка забралась в чужой дом и убила собаку (фото)

Ребенок 20 минут издевался над псом на террасе, пока тот не умер.

В Черновцах шестилетняя девочка жестоко убила маленькую собаку. Ребенок проник на террасу чужого дома и 20 минут издевался над псом. Об этом рассказала организация по защите животных UAnimals.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка бросает маленькую собаку об пол, а затем бьет ее ногой. В результате издевательств животное погибло. Рядом была собака побольше, ее ребенок не трогал.

Организация по защите животных обратилась в полицию и в Службу по делам детей. UAnimals требует, чтобы за жестокий поступок девочки, которая была без присмотра, отвечали родители.

"Призываем правоохранительные органы отреагировать на эту ситуацию, ведь с жестокого обращения с животными начинается жестокое обращение с людьми. О ходе дела мы сообщим впоследствии", — написали защитники животных.

В Полиции на произошедшее пока никак не отреагировали.

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Напомним, 10 августа СМИ сообщали, что в Бразилии решили отравить всех обезьян из-за обезьяньей оспы. Животных пытаются истребить в нескольких бразильских городах местные жители.

Ранее, 20 июня Фокус писал, что в Черновецкой области 18-летний парень схватил павлина за шею и бил об землю, в результате чего тот умер. Теперь ему грозит 8 лет тюрьмы по делу о жестоком обращении с животными.