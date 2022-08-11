У Чернівцях 6-річна дівчинка залізла в чужий будинок і вбила собаку (фото)

Дитина 20 хвилин знущалася із собаки на терасі, поки та не померла.

У Чернівцях шестирічна дівчинка жорстоко вбила маленького собаку. Дитина проникла на терасу чужого будинку та 20 хвилин знущалася із собаки. Про це розповіла організація із захисту тварин UAnimals.

Камери відеоспостереження зафіксували, як дівчинка кидає маленького собаку об підлогу, а потім б'є його ногою. Внаслідок знущань тварина загинула. Поруч був більший собака, його дитина не чіпала.

Організація із захисту тварин звернулася до поліції та до Служби в справах дітей. UAnimals вимагає, щоб за жорстокий учинок дівчинки, яка була без нагляду, відповідали батьки.

"Закликаємо правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію, адже з жорстокого поводження з тваринами починається жорстоке поводження з людьми. Про хід справи ми повідомимо згодом", — написали захисники тварин.

У поліції на те, що сталося, поки що ніяк не відреагували.

[ + – ] Момент вбивства собаки [ + – ] Момент вбивства собаки [ + – ] Момент вбивства собаки

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ повідомляли, що в Бразилії вирішили отруїти всіх мавп через мавпячу віспу. Тварин намагаються винищити в кількох бразильських містах місцеві жителі.

Раніше, 20 червня, Фокус писав, що в Чернівецькій області 18-річний хлопець схопив павича за шию та бив об землю, внаслідок чого той помер. Тепер йому загрожує 8 років ув'язнення в справі про жорстоке поводження з тваринами.