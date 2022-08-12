В Украине продлят военное положение и всеобщую мобилизацию: названы сроки

В тексте законопроектов говорится о постановлении президента Зеленского продлить действие военного положения с 23 августа 2022 года на 90 суток, то есть до 21 ноября. На аналогичное время предложено продлить и мобилизацию.

В пятницу, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проекты законов "О продолжении срока проведения общей мобилизации" и "О продлении сроков действия военного положения в Украине". Соответствующие законодательные инициативы добавлены в список проектов законов на сайте Верховной рады.

В случае утверждения законопроектов, это будет уже четвертое продление.

Сроки военного положения в Украине

В тексте проекта закона сообщается о постановлении Зеленского "продлить срок действия военного положения в Украине с 23 августа 2022 года сроком на 90 суток". То есть до 21 ноября. В законе о продлении сроков мобилизации упомянуты те же временные рамки.

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