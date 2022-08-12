В Україні продовжать воєнний стан і загальну мобілізацію: назвали терміни

У тексті законопроєктів ідеться про ухвалу президента Зеленського продовжити дію воєнного стану з 23 серпня 2022 року на 90 діб, тобто до 21 листопада. На аналогічний час запропонували продовжити мобілізацію.

У п'ятницю, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський виніс на розгляд парламенту проєкти законів "Про продовження терміну проведення спільної мобілізації" та "Про продовження термінів дії воєнного стану в Україні". Відповідні законодавчі ініціативи додали до списку проєктів законів на сайті Верховної Ради.

У разі затвердження законопроєктів це буде вже четверте продовження.

Строки воєнного стану в Україні

У тексті проєкту закону повідомляється про ухвалу Зеленського "продовжити термін дії воєнного стану в Україні з 23 серпня 2022 року терміном на 90 діб", тобто до 21 листопада. У законі про продовження термінів мобілізації згадані ті самі часові межі.

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