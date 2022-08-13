В Ирпене открыли временный модульный городок (фото)

Объект состоит из 88 жилых домов, а первоочередно заселять планируют людей, которые потеряли свою недвижимость в результате боевых действий.

На территории санатория "Дубки" в Ирпене открыли временный модульный городок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Открытие временного модульного городка в Ирпене состоялось в субботу, 13 августа.

По данным профильного ведомства, объект состоит из 88 жилых модулей, которые рассчитаны на 352 человека. На территории модульного городка в Ирпене есть туалетные и душевые комнаты (отдельно мужские и женские), столовые и другие зоны общего пользования.

Пресс-служба Минрегиона подчеркнула, что объект будут заселять, в первую очередь, гражданами, которые потеряли свое жилья в результате боевых действий, а формированием списка лиц занимаются представители громады.

"В этом городе впервые мы добавили много элементов, которые важны для комфортной жизни: библиотека-учебный зал с ноутбуками для уроков и при необходимости офлайн-обучение; кардиозона, где расположены тренажеры и другое спортивное оборудование; уличная фитнес-зона; пандусы и беседки. Будем делать все, чтобы эти нововведения по возможности были и в следующих городах", — цитирует пресс-служба министра Алексея Чернышева, который также присутствовал на открытии объекта в Ирпене.

Профильное ведомство также отмечает, что подобные модульные городки появились во Львове, Бородянке, Буче и Макарове.

[ + – ] В Ирпене открыли модульный городок, который рассчитан на 352 человека

Напомним, в начале мая во Львове открыли новый модульный городок для вынужденных переселенцев. Объект рассчитан на 320 человек и состоит из 80 жилых домов.

Также сообщалось, что в Болгарии украинских переселенцев переселили из отелей в модульные дома. Вся территория, на которой размещено жилье для вынужденных беженцев, огорожена забором и колючей проволокой, и на территории объекта отсутствуют продуктовые магазины.