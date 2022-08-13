В Ірпені відкрили тимчасове модульне містечко (фото)

Об'єкт складається із 88 житлових будинків, а першочергово заселяти планують людей, які втратили свою нерухомість внаслідок бойових дій.

На території санаторію "Дубки" в Ірпені відкрили тимчасове модульне містечко. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Відкриття тимчасового модульного містечка в Ірпені відбулося у суботу, 13 серпня.

За даними профільного відомства, об'єкт складається з 88 житлових модулів, які розраховані на 352 особи. На території модульного містечка в Ірпені є туалетні та душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), столові та інші зони загального користування.

Прес-служба Мінрегіону наголосила, що об'єкт заселятимуть насамперед громадянами, які втратили своє житло внаслідок бойових дій, а формуванням списку осіб займаються представники громади.

"У цьому місті вперше ми додали багато елементів, які важливі для комфортного життя: бібліотека-навчальний зал з ноутбуками для уроків та за потреби офлайн-навчання; кардіозона, де розташовані тренажери та інше спортивне обладнання; вулична фітнес-зона; пандуси та альтанки. Робитимемо все, щоб ці нововведення по можливості були і в наступних містечках", — цитує прес-служба міністра Олексія Чернишова, який також був присутнім на відкритті об'єкту в Ірпені.

Профільне відомство також зазначає, що подібні модульні містечка з'явилися у Львові, Бородянці, Бучі та Макарові.

[ + – ] В Ірпені відкрили модульне містечко, яке розраховане на 352 особи

Нагадаємо, на початку травня у Львові відкрили нове модульне містечко для вимушених переселенців. Об'єкт розрахований на 320 осіб та складається з 80 житлових будинків.

Також повідомлялося, що у Болгарії українських переселенців переселили з готелів до модульних будинків. Вся територія, на якій розміщено житло для вимушених біженців, обгороджена огорожею та колючим дротом, і на території об'єкта відсутні продуктові магазини.