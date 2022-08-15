В Раде избрали членов Высшего совета правосудия: что известно (фото)

На должность претендовали четверо кандидатов после того, как в феврале большинство членов вышло из совета. Членами ведомства станут известный юрист по делам Майдана Роман Маселко и кандидат юридических наук Николай Мороз.

Верховная Рада поддержала кандидатуры двух членов Высшего совета правосудия (ВСП). Членами ведомства станут известный юрист по делам Майдана Роман Маселко и кандидат юридических наук Николай Мороз. Об этом рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

На рейтинговом голосовании Роман Маселко набрал 203 голосов, а Николай Мороз — 291. На финальном голосовании за обоих кандидатов проголосовали 258 нардепов:

"Слуга народа" — 181;

"Европейская солидарность" — 21;

"Батькивщина" — 14;

"Платформа за жизнь и мир" — 18;

"За будущее" — 2;

"Голос" — 9;

"Довира" — 0;

"Возобновление Украины" — 1;

внефракционные нардепы — 13.

[ + – ] Роман Маселко [ + – ] Николай Мороз

Также на должности в ВСП по квоте Верховной Рады претендовали Елена Заичко — 137 голосов и Вячеслав Талько — 79 голосов.

Что известно о новых членах Высшего совета правосудия?

Роман Маселко во время Революции достоинства был адвокатом для около двух десятков участников автомайдана. В частности, он помогал представителям движения возвращать права, незаконно отобранные властью Виктора Януковича.

Кроме того, Маселко является председателем Совета общественного контроля НАБУ, членом Общественного совета добродетели, экспертом судебной группы Реанимационного пакета реформ.

Николай Мороз является кандидатом юридических наук и доцентом кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове.

Что известно о Высшем совете правосудия?

Высший совет правосудия вносит заявление о назначении судей, принимает решение о нарушении судьями или прокурорами требований по несовместимости, увольняет судей с должности, дает согласие на их задержание или содержание под стражей, обеспечивает независимость судей. В совет входят 20 членов.

9 февраля большинство членов ВСП заявили, что готовы досрочно сложить полномочия, после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВРП. 22 февраля орган перестал исполнять свои функции, потому что сразу 10 членов вышло из совета

[ + – ] Высший совет правосудия

Напомним, для того, чтобы начать переговоры по вступлению в ЕС Украина должна выполнить 7 условий. Одним из них является продолжение Киевом судебной реформы — проверить на добросовестность всех кандидатов в Высший совет правосудия.

15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина выполнила на 63% соглашение об ассоциации с ЕС. Он заявил, что несмотря на вторжение РФ, Киев продолжает реформы, а в 2023 году достигнет еще большего прогресса.