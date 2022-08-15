У Раді обрали членів Вищої ради правосуддя: що відомо (фото)

На посаду претендували четверо кандидатів після того, як у лютому більшість членів вийшла з ради. Членами відомства стануть відомий юрист у справах Майдану Роман Маселко та кандидат юридичних наук Микола Мороз.

Верховна Рада підтримала кандидатуру двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Членами відомства стануть відомий юрист у справах Майдану Роман Маселко та кандидат юридичних наук Микола Мороз. Про це розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

На рейтинговому голосуванні Роман Маселко набрав 203 голоси, а Микола Мороз — 291. На фінальному голосуванні за обох кандидатів проголосували 258 нардепів:

"Слуга народу" — 181;

"Європейська солідарність" — 21;

"Батьківщина" — 14;

"Платформа за життя та світ" — 18;

"За майбутнє" — 2;

"Голос" — 9;

"Довіра" — 0;

"Відновлення України" — 1;

позафракційні нардепи — 13.

[ + – ] Роман Маселко [ + – ] Микола Мороз

Також на посади у ВРП за квотою Верховної Ради претендували Олена Заїчко — 137 голосів і В'ячеслав Талько — 79 голосів.

Що відомо про нових членів Вищої ради правосуддя?

Роман Маселко під час Революції гідності був адвокатом для двох десятків учасників автомайдану. Зокрема, він допомагав представникам руху повертати права, незаконно відібрані владою Віктора Януковича.

Крім того, Маселко є головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради чесноти, експертом судової групи Реанімаційного пакету реформ.

Микола Мороз є кандидатом юридичних наук і доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в Харкові.

Що відомо про Вищу раду правосуддя?

Вища рада правосуддя вносить заяву про призначення суддів, ухвалює рішення про порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, звільняє суддів із посади, дає згоду на їх затримання чи утримання під вартою, забезпечує незалежність суддів. До ради входять 20 членів.

9 лютого більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП. 22 лютого орган перестав виконувати свої функції, тому що одразу 10 членів вийшли з ради.

[ + – ] Вища рада правосуддя

Нагадаємо, для того, щоб розпочати переговори щодо вступу в ЄС Україна має виконати 7 умов. Однією з них є продовження Києвом судової реформи — перевірити на сумлінність усіх кандидатів до Вищої ради правосуддя.

15 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна виконала на 63% угоду про асоціацію з ЄС. Він заявив, що, незважаючи на вторгнення РФ, Київ продовжує реформи, а 2023 року досягне ще більшого прогресу.