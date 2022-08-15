На обложке был воин "Азов": крымский "суд" арестовал диджея за украинскую песню в кафе

Мужчина объяснил, что включил песню по заказу посетителей заведения и не знал о содержании песни и видеоклипа к ней. В результате чего у него конфисковали музыкальную аппаратуру.

В оккупированном Россией Крыму "суд" арестовал диджея на 10 суток за то, что он включит украинскую песню "Дикое поле" репера YARMAK в одном из кафе города Щелкино. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на заявления оккупационного Ленинского районного "суда" полуострова.

Музыканта обвинили в демонстрации "нацистской символики" украинского полка "Азов" на проекторе. Отметим, что на обложке песни изображен украинский воин с нашивкой "Азова", позади него находится козак на фоне флага Украины. В песне звучат лозунги "Слава Украине! Героям Слава!", в ней поется о борьбе с врагами.

[ + – ] Обложка песни "Дикое поле" Ярмака

Мужчина объяснил, что включил песню по заказу посетителей заведения и не знал о содержании песни и видеоклипа к ней.

"В судебном заседании правонарушитель свою вину признал частично, пояснив, что исполнял функции диджея в указанном кафе. Видео с украинской песней было им поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны", — заявили в "суде".

Диджея задержали на 10 суток и конфисковали "предмет административного правонарушения".

Напомним, 2 августа Верховный суд РФ объявил "Азов" террористической организацией. Иск по этому делу еще в мае в Верховный суд передала Генпрокуратура РФ. Заседание по делу несколько раз переносили, пока 2 августа оно не прошло в закрытом режиме.

Ранее, 16 февраля "суд" в Крыму приговорил журналиста "Радио свобода" к 6 годам тюрьмы. Журналист Владислав Есипенко утверждает, что российские силовики пытками заставляли его "признаться" в работе на спецслужбы Украины.