На обкладинці був воїн "Азов": кримський "суд" заарештував діджея за українську пісню у кафе

Чоловік пояснив, що включив пісню на замовлення відвідувачів закладу і не знав про зміст пісні та відеокліпу до неї. Внаслідок чого у нього конфіскували музичну апаратуру.

В окупованому Росією Криму "суд" заарештував діджея на 10 діб за те, що він включив українську пісню "Дике поле" репера YARMAK в одному з кафе міста Щолкіне. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" із посиланням на заяви окупаційного Ленінського районного "суду" півострова.

Музиканта звинуватили у демонстрації "нацистської символіки" українського полку "Азов" на проєкторі. Зазначимо, що на обкладинці пісні зображено українського воїна з нашивкою "Азова", позаду нього знаходиться козак на тлі прапора України. У пісні лунають гасла "Слава Україні! Героям Слава!", у ній співається про боротьбу з ворогами.

[ + – ] Обкладинка пісні "Дике поле" Ярмака

Чоловік пояснив, що включив пісню на замовлення відвідувачів закладу та не знав про зміст пісні та відеокліпу до неї.

"У судовому засіданні правопорушник свою провину визнав частково, пояснивши, що виконував функції діджея у вказаному кафе. Відео з українською піснею він поставив на замовлення одного з відвідувачів кафе, проте зміст пісні та відеокліп до неї йому не були відомі", — заявили в "суді".

Діджея затримали на 10 діб та конфіскували "предмет адміністративного правопорушення".

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд РФ оголосив "Азов" терористичною організацією. Позов щодо цієї справи ще у травні до Верховного суду передала Генпрокуратура РФ. Засідання у справі кілька разів переносили, доки 2 серпня воно не пройшло у закритому режимі.

Раніше, 16 лютого "суд" у Криму засудив журналіста "Радіо свобода" до 6 років в'язниці. Журналіст Владислав Єсипенко стверджує, що російські силовики тортурами змушували його зізнатися в роботі на спецслужби України.