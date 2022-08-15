Подрыв Северо-Крымского канала: в Украине будут судить двух высокопоставленных военных РФ

Следствие установило, что в феврале подозреваемые руководили российскими военными во время захвата Каховской ГЭС и подрывом канала в нескольких местах.

В Украине будут судить заместителя командующего Черноморского флота России и командира бригады за подрыв Северо-Крымского канала. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Сообщается, что Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинение относительно заместителя командующего ЧФ РФ по материально-техническому обеспечению и командиру 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Следствие установило, что в конце февраля подозреваемые руководили захватом Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области. Заместитель командующего ЧФ РФ руководил незаконными действиями российских военных, а командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему оккупантами, которые взорвали канал в нескольких местах

В результате действий россиян был нанесенный значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Также это сделало невозможным надлежащее сращивание сельскохозяйственных земель региона.

"Кроме того, нанесен значительный вред окружающей среде и нанесен материальный ущерб государству в больших размерах", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, 25 февраля "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся после того, как ВС РФ захватили узел в Новой Каховке.

В апреле 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров и пообещал ее восстановить лишь в том случае, когда Украина вернет власть над территорией.

24 июля СМИ писали, что следствие установило, как экс-глава управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и бывший замсекретаря СНБО Владимир Сивковича "сдали" юг Украины. Они работали на ФСБ и утаили информацию разведки от высшего руководства Украины.