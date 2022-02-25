"Глава" Криму Аксьонов: "Постачання води на півострів з материкової України відновлять"
Вранці 26 лютого російські інженери перевірять готовність заслінок та систем подачі води.
У Криму заявили, що вже сьогодні, 25 лютого, відновлять водопостачання півострова із Херсонської області. Про це повідомив "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов, передає РБК.
Він заявив, що водяна блокада півострова нібито закінчилася, Північно-Кримський канал мають намір запустити вже 25 лютого.
Російські війська, стверджує Аксьонов, захопили вузол у Новій Каховці, що дозволяє запустити подачу води до Криму з материкової частини України. До повного запуску необхідно провести певні технічні роботи. "Там потрібне ручне регулювання, щоб напір на старті не був надто сильним, щоб нас не розмило", — пояснив Аксьонов.
До анексії Криму Росією його мешканців постачали водою з Дніпра Північно-Кримським каналом. Таким шляхом забезпечувалося до 85% потреб Криму у прісній воді.
У квітні 2014 року Київ припинив подачу води на півострів та пообіцяв її відновити лише в тому випадку, коли Україна поверне владу над територією.
Напружена ситуація в Україні зберігається, є інформація про втрати з боку ворога — знищено багато військової техніки та живої сили окупантів.