"Глава" Криму Аксьонов: "Постачання води на півострів з материкової України відновлять"

Вранці 26 лютого російські інженери перевірять готовність заслінок та систем подачі води.

У Криму заявили, що вже сьогодні, 25 лютого, відновлять водопостачання півострова із Херсонської області. Про це повідомив "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов, передає РБК.

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Він заявив, що водяна блокада півострова нібито закінчилася, Північно-Кримський канал мають намір запустити вже 25 лютого.

Російські війська, стверджує Аксьонов, захопили вузол у Новій Каховці, що дозволяє запустити подачу води до Криму з материкової частини України. До повного запуску необхідно провести певні технічні роботи. "Там потрібне ручне регулювання, щоб напір на старті не був надто сильним, щоб нас не розмило", — пояснив Аксьонов.

До анексії Криму Росією його мешканців постачали водою з Дніпра Північно-Кримським каналом. Таким шляхом забезпечувалося до 85% потреб Криму у прісній воді.

У квітні 2014 року Київ припинив подачу води на півострів та пообіцяв її відновити лише в тому випадку, коли Україна поверне владу над територією.

Напружена ситуація в Україні зберігається, є інформація про втрати з боку ворога — знищено багато військової техніки та живої сили окупантів.