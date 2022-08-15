Підрив Північно-Кримського каналу: в Україні судитимуть двох високопосадовців РФ

Слідство встановило, що у лютому підозрювані керували російськими військовими під час захоплення Каховської ГЕС та підривом каналу у кількох місцях.

В Україні судитимуть заступника командувача Чорноморського флоту Росії та командира бригади за підрив Північно-Кримського каналу. Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Повідомляється, що Херсонська обласна прокуратура направила до суду звинувачення щодо заступника командувача ЧФ РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу за фактом порушення законів та звичаїв війни, скоєного за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст.. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Слідство встановило, що наприкінці лютого підозрювані керували захопленням Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині. Заступник командувача ЧФ РФ керував незаконними діями російських військових, а командир бригади безпосередньо керував підлеглими йому окупантами, які підірвали канал у кількох місцях.

Внаслідок дій росіян було завдано значної шкоди громадянській інфраструктурі. Також це унеможливило належне зрощування сільськогосподарських земель регіону.

"Крім того, завдано значної шкоди навколишньому середовищу та завдано матеріальних збитків державі у великих розмірах", — розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 25 лютого "глава" Криму Сергій Аксьонов, після того, як ЗС РФ захопили вузол у Новій Каховці, заявив, що постачання води на півострів Північно-Кримським каналом відновиться.

У квітні 2014 року Київ припинив подачу води на півострів та пообіцяв її відновити лише у тому випадку, коли Україна поверне владу над територією.

24 липня ЗМІ писали, що слідство встановило, як ексглава управління СБУ у Криму Олег Кулініч та колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович "здали" південь України. Вони працювали на ФСБ та приховали інформацію розвідки від вищого керівництва України.