Потоп в Одессе: из-за сильного ливня в городе стоит общественный транспорт (видео)

Для борьбы с последствиями непогоды задействованы 8 бригад, 311 коммунальщиков и 24 единицы техники. Также работают все насосы на трех насосных станциях.

На Одессу 16 августа обрушился сильнейший ливень, который буквально за 10 минут превратил улицы города в реки. Как сообщают местные Telegram-каналы, из-за стремительного потока воды по улицам перестал курсировать общественный транспорт, передает Фокус.

Очевидцы публикуют видео последствий ливня, который сопровождался шквалами ветра и раскатами грома. Под водой оказались улицы Балковская, Приморская, Газовый переулок, Атамана Головатого, Черноморского казачества и другие.

В некоторых местах автомобили пытаются преодолеть участки дорог, но уровень воды такой, что не видно колес. Некоторые пешеходы бредут по дорогам по пояс в воде.

Реки воды остановили движение трамваев по маршрутам № №1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 и троллейбусов по 3 и 8 маршрутам. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы бригады сотрудников коммунальных служб и 24 единиц техники. Всего на борьбу со стихией вышли 311 коммунальщиков из 8 бригад. Также были задействованы все насосы на трех насосных станциях города.

На данный момент вода постепенно начинает уходить. Местные паблики пишут, что синоптики предупреждали о грозе и обычном дожде, но о сильном ливне не говорилось, поэтому штормовое предупреждение в городе решили не объявлять.

Ранее сообщалось, что в городе Енакиево Донецкой области, 26 июля прошли сильные ливни. В некоторых районах из-за потоков воды образовались автомобильные пробки, а на дорогах местами посрывало асфальтное покрытие.

12 июля мощный ливень обрушился на Киев, а местами выпал град. На дорогах столицы образовались реки, поскольку в некоторых местах ливневки не справляются с большим объемом воды.