Потоп в Одесі: через сильну зливу в місті стоїть громадський транспорт (відео)

Для боротьби з наслідками негоди залучено 8 бригад, 311 комунальників та 24 одиниці техніки. Також працюють усі насоси на трьох насосних станціях.

На Одесу 16 серпня звалилася сильна злива, яка буквально за 10 хвилин перетворила вулиці міста на річки. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, через стрімкий потік води вулицями перестав курсувати громадський транспорт, передає Фокус.

Очевидці публікують відео наслідків зливи, яка супроводжувалася шквалами вітру та гуркотом грому. Під водою опинилися вулиці Балківська, Приморська, Газовий провулок, Отамана Головатого, Чорноморського козацтва та інші.

У деяких місцях автомобілі намагаються подолати ділянки доріг, але рівень води такий, що не видно коліс. Деякі пішоходи бредуть дорогами по пояс у воді.

Річки води зупинили рух трамваїв маршрутами № №1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 та тролейбусів 3 та 8 маршрутами. Для ліквідації наслідків негоди було задіяно бригади співробітників комунальних служб та 24 одиниць техніки. Загалом на боротьбу зі стихією вийшли 311 комунальників із 8 бригад. Також задіяно всі насоси на трьох насосних станціях міста.

Зараз вода поступово починає йти. Місцеві пабліки пишуть, що синоптики попереджали про грозу та звичайний дощ, але про сильну зливу не йшлося, тому штормове попередження в місті вирішили не оголошувати.

Раніше повідомлялося, що у місті Єнакієве Донецької області, 26 липня пройшли сильні зливи. У деяких районах через потоки води утворилися автомобільні пробки, а на дорогах подекуди зривало асфальтове покриття.

12 липня потужна злива звалилася на Київ, а місцями випав град. На дорогах столиці утворилися річки, оскільки у деяких місцях зливи не справляються з великим обсягом води.