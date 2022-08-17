Украинцы могут получить компенсацию от ЕСПЧ: как это сделать

Пострадавшие от военной агрессии РФ украинцы смогут получить от 5 до 30 тысяч евро.

Граждане, которые пострадали в результате российско-украинской войны, могут получить новую компенсацию от Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Кто реализирует программу помощи

Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека реализовано швейцарско-украинской Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и Украинским Хельсинкским союзом по правам человека.

Какая сумма компенсации

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию от 5 тыс. до 30 тыс. евро.

Когда подавать заявку

Заявление в Европейский суд по правам человека нужно подать в течение четырех месяцев с момента, когда человек пострадал от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.

Что для этого нужно сделать

заполнить форму на сайте;

загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте);

отправить заявление в одном из отделений "Укрпочты" (для отправителя услуга бесплатная).

Когда придет ответ

Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года.

В Министерстве цифровой трансформации Украины также добавили, что человек может заполнить заявление за пострадавшего родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Ранее стало известно, что французский фонд выплатит украинцам 6660 гривен. В первую очередь помощь выплатят жителям Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. Пострадавшим от войны с РФ нужно подать заявку на портале "єДопомога".

Фокус также писал о том, что украинцам изменят помощь за приют переселенцев. Сейчас украинская семья получает по 450 грн за одного принятого вынужденного переселенца, но уже осенью размер минимальной помощи могут увеличить.