Українці можуть отримати компенсацію від ЄСПЛ: як це зробити

Постраждалі від військової агресії РФ українці матимуть змогу отримати від 5 до 30 тисяч євро.

Громадяни, які постраждали від російсько-української війни, можуть отримати нову компенсацію від Європейського суду з прав людини. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Хто реалізує програму допомоги

Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини реалізовано швейцарсько-українською Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа та Український Гельсінський союз з прав людини.

Яка сума компенсації

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тис. євро.

Коли подавати заявку

Заяву до Європейського суду з прав людини потрібно подати протягом чотирьох місяців з моменту, коли людина постраждала від російської агресії, проте не пізніше 16 січня 2023 року.

Що потрібно для цього зробити

заповнити форму на сайті;

завантажити документ на комп'ютер, роздрукувати, покласти до конверта та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ (він сформується автоматично при заповненні заяви на сайті);

надіслати заяву до одного з відділень "Укрпошти" (для відправника послуга безкоштовна).

Коли прийде відповідь

Термін розгляду заяви може становити від одного року.

У Міністерстві цифрової трансформації України також додали, що людина може заповнити заяву за потерпілого родича, якщо вона не може подати її самостійно.

Раніше стало відомо, що французький фонд виплатить українцям 6660 гривень. Насамперед допомогу виплатять мешканцям Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Потерпілим від війни з РФ слід подати заявку на порталі "єДопомога".

Фокус також писав про те, що українцям змінять допомогу за прихисток переселенців. Наразі українська родина отримує по 450 грн за одного вимушеного переселенця, але вже восени розмір мінімальної допомоги можуть збільшити.