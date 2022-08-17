МИД Украины считает, что Deutsche Welle подыгрывает российской пропаганде (фото)

По мнению спикера МИД Олега Николенко, в публикациях немецкого издания содержатся кремлевские нарративы и подмена понятий о причинах и следствиях российского военного вторжения в Украину.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опубликовал материал в Facebook в котором призывает Берлин обратить внимание на распространение кремлевских нарративов российской службой медиакомпании Deutsche Welle. Дипломат отметил, что некоторые публикации DW содержат манипуляции, что свойственны российским пропагандистам.

"Признать Украину террористическим государством", "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина", "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов", — пишет Николенко, предложив читателям скрины соответствующих публикаций в Deutsche Welle.

Спикер напомнил, что DW — это государственная структура, которая содержится на средства немецких налогоплательщиков, поэтому украинской стороне не понятно, почему немецкая медиакомпания подыгрывает российской пропаганде, подменяя понятия о причинах и следствиях российского военного вторжения в Украину.

Николенко отметил, что власти Германии уже ограничили в стране деятельность российского пропагандистского канала RT с целью исключить угрозы, связанные с дезинформацией.

"И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, распространяемые в материалах DW", — написал в заключении Николенко.

Ранее сообщалось, что два интернет-издания Bellingcat и The Insider, которые специализируются на журналистских расследованиях попали в список "нежелательных организаций" на территории России. Генпрокуратура РФ признала деятельность этих изданий нежелательной, поскольку она якобы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности.

Россия расширила свой санкционный список в отношении граждан Великобритании. В частности в него попали журналисты ведущих СМИ Британии – Times, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Economist, Sun, телеканалов ITV и Sky News.