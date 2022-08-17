МЗС України вважає, що Deutsche Welle підіграє російській пропаганді (фото)

На думку спікера МЗС Олега Ніколенка, у публікаціях німецького видання містяться кремлівські наративи та підміна понять про причини і наслідки російського військового вторгнення в Україну.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко опублікував матеріал у Facebook, у якому закликає Берлін звернути увагу на поширення кремлівських наративів російською службою медіакомпанії Deutsche Welle. Дипломат зазначив, що деякі публікації DW містять маніпуляції, властиві російським пропагандистам.

"Визнати Україну терористичною державою", "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС", "заборона на в'їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна", "Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун" та фото нацистського фюрера поруч з обкладинкою президентського подружжя", — пише Ніколенко, запропонувавши читачам скріни відповідних публікацій у Deutsche Welle.

Спікер нагадав, що DW — це державна структура, яка утримується за кошти німецьких платників податків, тому українській стороні не зрозуміло, чому німецька медіакомпанія підігрує російській пропаганді, підмінюючи поняття про причини та наслідки російського військового вторгнення в Україну.

Ніколенко зазначив, що влада Німеччини вже обмежила в країні діяльність російського пропагандистського каналу RT з метою унеможливити загрози, пов'язані з дезінформацією.

"І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які розповсюджуються в матеріалах DW", — написав у висновку Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що два інтернет-видання Bellingcat і The Insider, які спеціалізуються на журналістських розслідуваннях, потрапили до списку "небажаних організацій" на території Росії. Генпрокуратура РФ визнала діяльність цих видань небажаною, оскільки вона нібито становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки.

Росія розширила свій список санкцій проти громадян Великої Британії. Зокрема, до нього потрапили журналісти провідних ЗМІ Британії — Times, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Economist, Sun, телеканалів ITV та Sky News.